Sønnen til Tor Kjærvik erkjenner å ha drept faren

Sønnen til den profilerte advokaten Tor Kjærvik har erkjent å ha begått drapet på sin far. Statsadvokaten mener han bør dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Advokaten Tor Kjærvik ble skutt og drept i hjemmet sitt på Røa i Oslo i april i fjor. Sønnen er tiltalt for drapet.

NTB

Tor Kjærvik ble skutt og drept med to skudd i hodet på Røa i Oslo 12. april i fjor. Sønnen skal ifølge tiltalen også ha løsnet åtte skudd mot Kjærviks samboer med hensikt å drepe henne, men hun lyktes i å flykte huset.

Sønnen ble pågrepet dagen etter. Sakkyndige mener han var psykotisk, og han er innlagt på psykiatrisk sykehus.

I tiltalen Statsadvokatene i Oslo har tatt ut, bes det om at han overføres til tvungent psykisk helsevern for å i sterkt avvikende sinnstilstand ha begått en ellers straffbar handling.

Erkjenner

Han har erkjent de faktiske forhold, opplyser hans advokat John Christian Elden til NTB.

– Han er ikke tiltalt for straffbare handlinger. Det er en tiltale til psykisk helsevern som forutsetter at han ikke er skyldig. Han har ikke merknader til at han ikke er funnet skyldig, men har erkjent de faktiske forholdene, sier han.

I tillegg til drapet og skuddene mot Kjærviks samboer, skal tiltalte ifølge tiltalen ha hogd gjentatte ganger mot en annen mann med en kniv og truffet ham i armen.

Statsadvokaten krever i tillegg at tre pistoler, 16 ulike kniver, to sverd og flere pistolmagasiner inndras fra tiltalte.

Åpner for straff

Statsadvokaten tar forbehold om å påstå idømmelse av fengselsstraff dersom det etter bevisførselen legges til grunn at tiltalte var tilregnelig på handlingstidspunktet.

– Tiltalte har erkjent å ha begått drapet på sin far, og det sentrale spørsmålet for retten under hovedforhandlingen vil være om han var tilregnelig på handlingstiden. I denne saken vil det ikke være en enkel vurdering, sier statsadvokat Sturla Henriksbø i en e-post til NTB.

Han sier tiltalte etter drapet har utviklet alvorlige psykiske problemer og i dag er under behandling i psykiatrien.

– I hvilken grad han var syk allerede da han begikk drapet, og om han av den grunn må anses som utilregnelig, vil måtte vurderes av retten etter en helhetlig bevisførsel. Påtalemyndigheten har ennå ikke tatt endelig stilling til om en anser tiltalte som tilregnelig eller ikke, understreker Henriksbø.

Han sier dette vil bli endelig vurdert etter at bevisførselen for retten er gjennomført.