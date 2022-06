To personer omkom i MC-ulykke i Gjesdal

To personer på en motorsykkel døde i en trafikkulykke i Gjesdal i Rogaland natt til søndag.

Ulykken skjedde på Hunnedalsveien, mellom Oltedal og Dirdal.

De to omkomne personene er en mann og en kvinne, begge 19 år. Mannen var fra Sandnes kommune og kvinnen fra Gjesdal, skriver Stavanger Aftenblad.

De pårørende er nå varslet om dødsfallene.

– Begge personene er bekreftet omkommet på stedet, sa operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding natt til søndag.

Ulykken skjedde på fylkesvei 450 Hunnedalsveien, mellom Oltedal og Dirdal.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 01.42, og det er for tidlig å konkludere med hva som var årsaken til ulykken.

Pågår avhør av vitner

Ingen andre kjøretøy var involvert, opplyser politiet til Aftenbladet.

– Det pågår avhør av vitner på stedet. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen vil arbeide med tekniske undersøkelser på stedet gjennom natten, sa Ragnhildstveit i natt.

Fylkesvei 450 Hunnedalsvegen var stengt ved Ragsvatnet i Gjesdal på grunn av ulykken i flere timer. Klokken 09.10 søndag, opplyste politiet at arbeidet på ulykkesstedet var avsluttet og veien åpen igjen.

Ordfører i Sandnes Stanley Wirak opplyser at psykososialt team har kontakt med pårørende til de to omkomne for å tilby hjelp og støtte. Dette teamet koordineres av legevakten, som er felles for Sandnes og Gjesdal.

Wirak har hatt kontakt med ordfører i Gjesdal Frode Fjeldsbø.

– Vi vil gjerne uttrykke vår sorg og medfølelse. Det er trist når unge mennesker så brått blir revet bort, sier Wirak.