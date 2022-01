Slik ble afghanere evakuert da Taliban tok over. De nye makthaverne ble fløyet til Norge i privatfly.

Sterke reaksjoner på at Taliban ble invitert til forhandlinger i Oslo.

Til v.: Militærfly fra Kabul med evakuerte afghanere 19. august 2021. Til h.: Representanter fra Taliban på vei til Norge i et privatfly 22. januar 2022.

NTB

Rune Christophersen

De første dagene etter at Taliban tok makten i Kabul i fjor høst, ble over 18.000 mennesker evakuert.

Mange ble stuet inn i amerikanske militærfly. Bildet ovenfor viser flere hundre mennesker som ble evakuert fra Kabul til Qatar av det amerikanske flyvåpenet.

Flere har reagert på at Taliban-toppene ble fløyet til Norge i et privatfly – på skattebetalernes regning.

Les også NRK: Anniken Huitfeldt skal ikke møte Taliban

Frp: – Folk er rasende

Frp-leder Sylvi Listhaug krever svar fra regjeringen på hvor mye Talibans besøk i Norge koster skattebetalerne.

– I tillegg til at folk er rasende over at regjeringen inviterer Taliban til Norge, reagerer folk kraftig på at vi, norske skattebetalere, finansierer luksustransport til Norge med privatfly, skriver Listhaug i en skriftlig kommentar.

Hun krever å få vite hvor mye besøket koster.

– Da snakker vi alt inkludert: planlegging, sikkerhetsoppbud, reise og opphold, sier Frp-lederen.

UD: Kostet 3,5 millioner

Søndag ettermiddag melder Utenriksdepartementet at det betalte 3,5 millioner for flyet som fraktet Taliban til Norge.

– Det er omtrent halvparten av den estimerte rammen på syv millioner. Det har vært nødvendig ut fra sikkerhetshensyn. Vi dekker alle de afghanske deltakernes fly- og reiseutgifter. Øvrige kostnader ved besøket går til sikring, transport, hotell- og møteutgifter, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD, til VG.

NRK omtalte beløpet først.