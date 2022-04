Advarer før påskeferie utenlands: Beregn god tid

Å reise ut av landet går fremdeles ikke like sømløst som før pandemien. Forsikringsselskaper ber nordmenn beregne god tid på påskeferie utenlands.

Mange nordmenn tørster etter sol og varme etter to korona-år. Her fra stranden ved Elviria litt utenfor Marbella by på solkysten i Spania.

NTB

Ifølge charterselskapene er nordmenns reiselyst tilbake for fullt. Både Tui og Apollo melder om fulle sydenfly i påsken. Men korona setter fortsatt en stopper for en del som skal utenlands.

Kommunikasjonsdirektør Andreas Bibow Handeland i If og Europeiske Reiseforsikring sier at forsikringsselskapet får mange henvendelser fra nordmenn som aldri får reist på grunn av korona hos seg selv eller noen i familien sin.

– Vi får nå rundt 4.500 telefoner inn til oss hver måned, og mange av disse dreier seg om avbestillinger av reiser som følge av korona, sier han.

Beregner for lite tid

I tillegg har de ansatte i Europeiske Reiseforsikring merket seg at stadig flere ringer fordi de har lagt ned for lite tid på avgangsflyplassen.

– De er ikke forberedt på at ting ikke går like raskt på flyplassen som de er vant til, blant annet fordi alle skal fremvise dokumentasjon og eventuelt koronapass, sier Handeland.

Han forklarer at mange legger inn litt bedre tid når de skal hjem igjen, men at folk er vant til at man i Norge kan møte opp en time før avgang og at det går greit.

– Nå må man være nøye på å forholde seg til det Avinor og flyselskapet anbefaler – typisk to timer før avgang. Beregner man god nok tid i henhold til anbefalingene, hjelper forsikringsselskapet til ved en forsinkelse, men har man selv lagt inn for lite tid, kan man ikke regne med å få erstatning, sier Handeland.

Han legger til at det er stor forskjell på hvilke regler og restriksjoner som gjelder i land der nordmenn liker å feriere.

– Noen steder er det fortsatt svært strengt, mens det andre steder er det lempet mer på tiltakene.

Turister på stranden Playa de la Cera, ved byen Playa Blanca på Lanzarote i Spania.

Fortsatt restriksjoner en del steder

I Gjensidige forsikring forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad at de har sett at reiseaktiviteten har tatt seg voldsomt opp hittil i år. De forventer at det blir enda mer i påsken og framover.

– Vi ser det særlig på skadestatistikkene våre der det har vært en økning i skademeldinger på over 80 prosent siden i fjor. Nå var det usedvanlig lavt i fjor, men det gir likevel en pekepinn på at vi nå er på et helt annet nivå, sier han til NTB.

Det viktigste rådet for utenlandsfarere er å sette seg inn i reiseråd og lokale regler, ifølge Rysstad.

Dette kan man gjøre ved å sjekke Re-open.Europa.com eller UDs Reiseklar-app for oppdatert informasjon om landet du skal til, er oppfordringen.

– Beregn god tid

I for eksempel Thailand er det fortsatt krav om ett døgn karantene på hotellrommet etter ankomst.

I Spania må man ha koronapass eller teste seg og ha fylt ut et elektronisk innreiseskjema før ankomst. Det samme gjelder i Italia, hvor det også er krav om munnbind i mange situasjoner. Men i Sverige og Danmark er det likt som i Norge, med svært får gjenværende restriksjoner.

Mange steder er det også krav om at man skal ha fylt ut innreiseskjemaer før ankomst.

– Så er det dette med å ha gyldig pass og beregne ekstra god tid på flyplassen. Det er mer køer og flere kan potensielt miste flyet sitt, sier Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Selv om mye er greiere nå enn det var for et halvt år siden, er det en forskjell fra før pandemien.

– Alt er ikke likt som før. Det er ikke det, sier han.