Solberg med Russland-erkjennelse: – Var for opptatt av å «komme videre»

Vi burde forstått tidligere i hvilken retning Vladimir Putin tok Russland, erkjenner Høyre-leder Erna Solberg.

Partileder Erna Solberg under Høyres landsmøte på Thon Hotel Gardermoen lørdag.

Publisert I dag 11:47

– Tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle, innledet Solberg sin tale til Høyres landsmøte lørdag.

Den tidligere statsministeren erkjente at vi tidligere burde ha sett hvor det bar.

– Vi burde kanskje forstått hvor det skulle ende allerede da Putin la Groznyj i ruiner. Eller da han bombet georgiske byer, sa Solberg

Hun fortsatte med å liste opp varslingstegn: Hvordan Putin drepte sine motstandere hjemme, og at han begynte å drepe folk som hadde flyktet til utlandet. Han brøt nedrustningsavtaler.

– Vi burde i hvert fall ha forstått det da han invaderte og annekterte Krim-halvøya, medga Solberg.

Ny norsk linje overfor Russland

Forbrytelsene i Ukraina må også føre til en realitetsorientering om Putins Russland, framholdt hun.

– Når vi ser oss tilbake, har vi vært for opptatt av det en gjerne kaller å «komme videre» igjen og igjen, sa Solberg, men understreker at det nå må bli en annen linje.

Vi må heller ikke tro at vi ser et annet Russland i nord, påpekte hun.

– All kontakt med Russland nå må baseres på at det er Putins Russland vi snakker med. Enten det er i øst eller vest, nord eller sør, sa hun, og advarte mot at Norge kan tro at vi kan oppnå mer i alene-dialog med Russland enn om vi står sammen med våre allierte.

Grunnen til at Norge aldri har blitt invadert av Russland, skyldes ikke vårt gode naboforhold eller evne til å godsnakke med Putin. Tryggheten hviler på Nato, understreket Solberg, og minnet om at Høyre vil ha en kraftig økning av utviklingen i forsvarsbudsjettene framover.

– Vi må snakke om EU

Krigen, men også pandemien, har vist med tydelighet betydningen av EU, fortsatte Solberg. I Høyre har enkelte stemmer tatt til orde for at EU-debatten bør komme på bordet igjen. Solberg antydet at debatten ikke blir enkel.

– Så var det EU. Og ja. Vi må snakke om EU igjen, sa hun til landsmøtet.

Solberg snakket først og fremst om Norges sårbarhet ved å stå utenfor, og at konsekvensene vil bli enda tydeligere nå som EU trapper opp arbeid med beredskap og krisehåndtering.

– Norges utenforskap er en sårbarhet som vi må erkjenne, sa hun.

Uenige om elektrifisering av sokkelen

Det er første gang siden før pandemien at Høyre samles til fulltallig landsmøte. Ettersom det ikke er valgår i år, er det dog begrenset til to dager.

På dagsordenen står debatt om lokalsamfunn og utviklingen i Kommune-Norge, samt innlegg og debatt om sikkerhets- og forsvarspolitikk i en ny tid i Europa. Det er likevel debatten om den ferske energiplanen som ventes å få opp temperaturen på landsmøtet. Det er delte meninger i partiet både om forslag om å innføre kjernekraftverk i Norge og løsninger for elektrifisering av sokkelen – og i hvor stor utstrekning det bør skje.

Solberg kom med et stikk til regjeringen, der det den siste uka har kommet ulike signaler om elektrifisering fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Sps Marit Arnstad etterlyste en «ærlig debatt» om konsekvensene av elektrifisering, og åpnet for at det er nødvendig å skyve på klimamålene dersom man hovedsakelig benytter havvind.

– Utviklingen av fremtidens grønne arbeidsplasser bremser opp på grunn av intern krangel. Dette er alvorlig. Norge må ha høyre ambisjoner enn dette, sa Solberg.