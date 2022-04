Solberg med Russland-erkjennelse: Var for opptatt av å «komme oss videre»

Vi burde forstått tidligere i hvilken retning Vladimir Putin tok Russland, erkjenner Høyre-leder Erna Solberg.

Partileder Erna Solberg under Høyres landsmøte på Thon Hotel Gardermoen lørdag.

– Tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle, innledet Solberg sin tale til Høyres landsmøte lørdag.

Den tidligere statsministeren erkjente at vi tidligere burde ha sett hvor det bar.

– Vi burde kanskje forstått hvor det skulle ende allerede da Putin la Groznyj i ruiner. Eller da han bombet georgiske byer, sa den tidligere statsministeren.

Hun fortsatte med å liste opp varslingstegn: Hvordan Putin drepte sine motstandere hjemme, og at han begynte å drepe folk som hadde flyktet til utlandet. Han brøt nedrustningsavtaler.

– Vi burde i hvert fall ha forstått det da han invaderte og annekterte Krim-halvøya, medga Solberg.

Forbrytelsene i Ukraina må også føre til en realitetsorientering om Putins Russland, framholdt hun.

– Når vi ser oss tilbake, har vi vært for opptatt av det en gjerne kaller å «komme videre» igjen og igjen, sa Solberg, men understreker at det nå må bli en annen linje.

Vi må heller ikke tro at vi ser Et annet Russland i nord, påpekte hun.

– All kontakt med Russland nå må baseres på at det er Putins Russland vi snakker med. Enten det er i øst eller vest, nord eller sør, sa hun.