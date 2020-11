NRK: Tybring-Gjedde-ekteparet har mottatt nytt brev – skal ha inneholdt persille

Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som vitnet i Bertheussen-rettssaken, har mottatt et nytt brev. Ifølge NRK inneholdt brevet persille.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg kan bekrefte at de har mottatt et nytt brev. Det er oversendt til PST. For øvrig ønsker de ikke å gi noen ytterligere kommentarer, sier ekteparets bistandsadvokat Hermann Skard til NRK.

Han sier at ekteparet mottok det nye brevet i forrige uke.

– Inneholdt persille

Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde vitnet begge i rettssaken mot Laila Bertheussen, som er tiltalt for trusler, anklage om oppdiktet straffbar handling og angrep på de høyeste statsorganers virksomhet. Rettssaken ble avsluttet i slutten av oktober. Dom i saken er ventet i desember.

Ekteparet mottok i januar i fjor et trusselbrev som var satt sammen av tekstbiter fra et intervju med en av skuespillerne i teaterstykket «Ways of Seeing», og det var påført brennmerke.

Etter det NRK erfarer, inneholdt det nye brevet persille.

– Jeg er ikke noe persilleblad

Mens Tybring-Gjedde i retten sa hun ble opprørt, sint og redd av trusselen, reagerte hun på at Bertheussen ikke lot til å bli nevneverdig påvirket av alle de ubehagelige hendelsene mot henne selv og Wara.

– Jeg er ikke noe persilleblad som Tybring-Gjedde, sa Bertheussen da hun forklarte seg i retten.

Statsadvokat Frederik Ranke, som var aktor i saken mot Bertheussen, bekrefter overfor NRK at det har kommet et brev.

– På generelt grunnlag kan jeg si at dersom brevet kan settes i sammenheng med straffesaken, vil man ta en konkret vurdering på hva slags undersøkelser som eventuelt bør gjøres, sier Ranke.

Laila Bertheussen har hele tiden nektet for å ha noe å gjøre med trusselbrevene.