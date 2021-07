Kvinne døde i fallulykke i Lofoten

En utenlandsk kvinne i 20-årene er funnet omkommet i en leteaksjon i Moskenes i Nordland. Politiet opplyser at det dreier seg om en fallulykke.

NTB

Hanne Eskeland

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Leteaksjonen, som var i fjellet vest for Å, ble satt i gang søndag kveld etter at kvinnen ikke var kommet på jobb.

Den savnede ble funnet av et redningshelikopter klokka 1.18 natt til mandag.

– Kvinnen var dessverre omkommet. Politiet anser det som en tragisk fallulykke, melder operasjonssentralen.

Den omkomne er ikke norsk statsborger. De pårørende i hennes hjemland er varslet.

Kollegene hennes følges opp av det kommunale kriseteamet.

Kvinnen i 20-årene er dansk statsborger, ifølge VG.

– Vi har fått opplyst at hun var fjellvant. Det er en tragisk ulykke, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt Remi Johansen til avisen.

Sporingen via mobilen indikerte at kvinnen befant seg ute i terrenget og anga et søksområde. Etter om lag tjue minutters søk ble hun funnet omkommet klokken 01.18, ifølge VG.

Kvinnen i 20-årene er dansk statsborger. Politiet opplyser at pårørende er varslet om dødsfallet, som skjedde vest for bygda Å i Moskenes i Lofoten.

– Vi har fått opplyst at hun var fjellvant. Det er en tragisk ulykke, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt Remi Johansen til VG.

Kvinnen skal ha klatret i Himalaya og har vært fjellfører i Norge og andre land. Hun jobbet i reiselivsnæringen på Å lengst sør i Lofoten.

Søndag la hun ut på tur alene til Stokkvikvatnet over Mannen (791 moh.).

– Vi fikk en bekymringsmelding i 19.30-tiden da hun ikke var kommet på jobb. Noen la ut på samme ruten, men traff ikke på henne, sier Johansen.