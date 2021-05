I natt: Kraftig brann i næringsbygg i Åsane

Det brenner i natt kraftig i et næringsbygg med flere bedrifter i Åsane.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Brannen i Litleåsvegen ble meldt klokken 1.30 natt til mandag.

– Brannen startet i lokalene til Bergen MC Center. Det brenner fortsatt, og det er fare for at den sprer seg til andre bedrifter i bygget, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Brannvesenet fikk melding om brannen fra et vaktselskap klokken 01.27.

– Det gikk en alarm, og de kunne se flammer på overvåkingskamera, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Vestland.

Mannskaper fra stasjonene i Åsane, Sandviken, Arna og hovedstasjonen jobber på stedet.

– Vi har også kalt inn ekstra mannskaper, sier Hartvigsen.

Det er ikke fare for at brannen sprer seg til omkringliggende bygninger.