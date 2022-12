Viggo Kristiansen er frikjent for drapene i Baneheia. Dommen er enstemmig.

Det er kalt moderne rettshistories verste justismord. I dag blir Viggo Kristiansen en fri mann. Følg domsavsigelsen her.

– En siktet er ansett som uskyldig frem til det motsatte er bevist. Beviskravet er strengt. Enhver tvil skal komme den tiltalte til gode, sa dommer Tonje Vang i innledningen hennes i Borgarting lagmannsrett.

Dette beviskravet er ikke godt nok, ifølge retten. Viggo Kristiansen frikjennes.

Dommen er enstemmig.

Dermed er Viggo Kristiansen fullt ut frikjent i Baneheia-saken.

Lagmannsretten følger Riksadvokaten i samtlige av de avgjørende bevisene i saken. De mener DNA-beviset, mobilbeviset og Andersens forklaring ikke kan brukes i Kristiansens disfavør.

– Ikke skyldig

Det er nå over 22 år siden Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og knivdrept i turområdet Baneheia i Kristiansand. Den gang 21 år gamle Viggo Kristiansen og 19 år gamle Jan Helge Andersen ble pågrepet.

Andersen erkjente ugjerningen. Han trakk også Kristiansen inn i sin forklaringen som medskyldig. Viggo Kristiansen nektet med en gang for å ha noe med drapene å gjøre, men ble dømt til 21 års forvaring.

Kristiansen har hele tiden sagt at han er uskyldig.

Viggo Kristiansen ble ført opp til rettssalen med Arvid Sjødin, som har kjempet i en årrekke for å få han frikjent. Sammen med Kristiansen er hans far og to brødre. Flere av Viggo Kristiansens støttespillere sitter og venter på avgjørelsen på benkene bak pressen i sal M11 i Borgarting lagmannsrett.

Viggo Kristiansen er ikledd en rutete grønn og sort skjorte. Han sitter med hendene foldede til venstre for sine to forsvarere.

Viggo Kristiansen kom hjem til Kristiansand i juni i fjor sammen med faren etter at Høyesterett avgjorde at han kunne løslates.

Dette er grunnene til at han nå frifinnes: