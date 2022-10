Bernt Hulsker anker ikke rasismedommen

Bernt Hulsker ble torsdag dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefylle ytringer. Den tidligere fotballproffen anker ikke dommen.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Min klient er først og fremst glad for at retten har trodd på at han ikke hadde rasistisk hensikt. Han kan leve med at retten mener han handlet grovt uaktsomt, og at han ikke handlet forsettlig, med viten og vilje, slik påtalemyndigheten anførte, sier hans forsvarer, advokat Bernt Christian Birkeland, til NTB.

– Til tross for at det er deler ved dommen som sikkert kunne vært diskutert videre, har han bestemt seg for å ikke anke dommen. Han ønsker nå å legge denne saken bak seg, sier han videre.