Tengs-venninne avviser at tiltalte har gitt henne undertøy

Mannen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs, hevdet i retten at han møtte en venninne av henne og ga henne undertøy. – Stemmer ikke, sier venninnen.

Den tiltalte 52-åringen hevdet i retten i forrige uke at han hadde gitt undertøy til en venninne av Birgitte Tengs. Venninnen sier at det ikke stemmer. Tegning: Ane Hem / NTB

NTB

Under sin forklaring i Haugaland og Sunnhordland tingrett onsdag i forrige uke sa den tiltalte 52-åringen at han ikke hadde noen kjennskap til Birgitte Tengs, men at han hadde blitt kjent med en av venninnene hennes gjennom en lokal kontakttelefon i 1995.

I retten forklarte han at de etter flere samtaler på kontakttelefonen avtalte å møtes i Haugesund sentrum i skoletiden. Der ga han henne ifølge sin egen forklaring en BH og en truse.

I vitneboksen onsdag denne uken avviste venninnen å ha snakket med tiltalte på kontakttelefon.

– Det stemmer ikke. Jeg har aldri vært borti noen kontakttelefon eller noen form for nettdating. Jeg er ikke typen til det, sier hun.

– Har aldri mottatt undertøy fra tiltalte

Hun nekter også for å ha møtt tiltalte i skoletiden eller å ha hatt noen kontakt med ham.

– Jeg tror aldri jeg skulket en skoletime, og jeg har aldri mottatt undertøy fra tiltalte, sier kvinnen.

Tror han kan ha møtt en annen

Etter en pause i retten ber tiltalte om å få komme med en kommentar til kvinnens vitnemål.

– Jeg kan også si at jeg ikke dro kjensel på henne nå. Det hendte av og til på kontakttelefonen at folk ikke brukte sitt virkelige navn, og det har jeg også gjort selv. Man skal ikke se bort fra at det var en som kjente henne godt som brukte navnet hennes. Men historien jeg har fortalt er reell, sier tiltalte.

Aktor Nina Grande påpeker at den tiltalte i avhør ikke har kunnet gi noen beskrivelse av den han møtte, og lurer på hvordan han da kan si at det ikke var samme person som vitnet.

– Det var fordi jeg ikke dro kjensel på henne nå. Men for alt jeg vet kan det ha vært N.N. (venninnen) jeg møtte, men at hun nekter for det nå, sier han.