Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal mener Frp-leder Siv Jensen knuste førstekandidat Trym Helge Aafløy for Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) i Bergen.

– Jensen avlivet Aafløy fra FNB da de møttes til duell. Hun var forberedt og krystallklar, og det må ha vært vondt å være ham, sier Ringdal til NTB.

– Sterk og klar

De to møttes innledningsvis i den direktesendte NRK-debatten til en duell om bompenger, der Aafløy blant annet ble stilt til veggs om partiets politikk på andre områder.

Ringdal, som er førstelektor ved Westerdals, trekker også frem MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm etter debatten.

– Hun var sterk, klar og engasjert da hun kritiserte oppmerksomheten på bompenger i en tid preget av klimakrise. Hun var passe rasende, sier Ringdal.

– Hederlig innsats

Blant partilederne som skuffet mest, trekker han frem Venstre-leder Trine Skei Grande og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Støre ble litt borte, og når han var på, var det litt blekt. Grande var politisk uklar og fremføringsmessig svak, fastslår Ringdal, som også trekker frem at Vedum var overraskende svak.

– Han gjorde en hederlig innsats, men etter min mening nådde han ikke helt gjennom, sier Ringdal.

– Vifter med armene

– Folk flest opplever ofte debatter som kranglete og negative. Det fikk vi et eksempel på nå, sier professor Jens Elmelund Kjeldsen om partilederdebatten.

– Når man ser programlederen stå mellom de to sidene og vifte armene opp og ned i forsøk på å få ordet, er det et godt bilde på at det har blitt for kranglete, sier Kjeldsen til NTB etter mandagens partilederdebatt fra Arendal på NRK.

Kjeldsen, som er retorikkekspert og professor på Universitetet i Bergen, sier seg dermed enig i det mange også har påpekt på sosiale medier: at den direktesendte debatten var preget av mye munnhoggeri og avbrytelser.

– Godt grep

– Jeg tror nok de fleste velgere vil synes det var en rotete og kranglete affære, sier han.

Professoren synes imidlertid et grep fungerte. Nemlig at NRK la opp til dueller mellom to og to av partilederne.

– Politikerne får litt mer tid til å snakke ut, fordi de får styre debatten mer selv. Det grepet funket. Det er riktig å forsøke å jobbe med formatet, sier han.