Oslo badet i sol da kongefamilien holdt en over hundre år gammel tradisjon i hevd da de på grunnlovsdagen hilste barnetoget fra slottsbalkongen.

I Bergen ble det satt varmerekord med 24,3 grader, og i Stavanger ble det registrert en rekke besvimelser under feiringen av grunnlovsdagen. Mange varmegrader og tunge ullbunader er ingen god kombinasjon.

Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus startet dagen tidlig med å hilse barnetoget på Skaugum allerede i 8-tiden. Alle, med unntak av prins Sverre Magnus, var iført bunader da de vinket til det passerende barnetoget fra skolene i Asker.

På slottsbalkongen hadde imidlertid kronprinsfamilien byttet antrekk, og der var ingen kledd i bunad, men derimot sjakett, flosshatt, drakt, solbriller og 17. mai-sløyfer.

Berit Roald, NTB scanpix

Ingen sjaman på balkongen

Som ventet var ikke prinsesse Märtha Louise og hennes nye kjæreste Durek Verrett på slottsbalkongen. Det er heller ikke tradisjon for at noen utenom konge- og kronprinsfamilien vinker til toget fra balkongen. Andre familiemedlemmer kikker på toget fra slottets vinduer.

Men ifølge VG ble han observert da han kom til Slottet i bil i 14-tiden, og han skal ha vært med på den tradisjonelle 17. mai-lunsjen.

Berit Roald, NTB scanpix

115 skoler i barnetog

115 skoler deltok i årets barnetog i Oslo, litt færre enn i fjor da det var rekord med 121 skoler. Ljan skole, som i år feirer 125-årsjubileum, gikk aller først, fulgt av Trosterud skole, Lusetjern skole og Lyse montessoriskole.

Det var kong Haakon og dronning Maud som innstiftet skikken med å hilse barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen i 1906, og den har vært holdt i hevd siden. De eneste unntakene var i 1910, som følge av begravelsen til dronning Mauds far, den britiske kong Edward, og i krigsårene 1940–1944.

Først i toget gikk som vanlig Forsvarets stabsmusikk og 17. mai-komiteen med lederen Kamzy Gunaratnam, og Gardemusikken avsluttet paraden med en rykende oppvisning på Slottsplassen.

Ola Vatn, NTB scanpix

Band fra Brooklyn

Et trommeband og drillpiker fra Brooklyn, som marsjerte sammen med Uranienborg og Marienlyst skoler omtrent midt i toget, holdt også en oppvisning i rask takt, som kongefamilien moret seg kongelig over.

Helt i tråd med mangeårig tradisjon jublet barn i finstas og bunader langs hele Karl Johan og foran slottet, mens de veivet med norske flagg. Og mange russ presenterte sine ablegøyer, blant dem KG-russen som krabbet over Slottsplassen på alle fire.

Politiet melder om god stemning og ingen uønskede hendelser i hovedstaden og rundt.

– Vi har hatt to tilfeller av besvimelser i varmen, men ellers er det god stemning i Oslo, sier operasjonsleder Cathrine Sylju ved politiet i Oslo til NTB.

Ryan Kelly, NTB scanpix

Besvimelser og gnagsår

I Bergen var ett bortkommet barn, ett illebefinnende og mange gnagsår status i Røde Kors-teltet etter flaggtoget. Barnet fant sine foreldre, og personen som fikk et illebefinnende, kviknet raskt til igjen, ifølge Bergens Tidende.

På Værnes ble den tradisjonsrike 17. mai-salutten med 21 skudd avlyst fordi Heimevernet ikke hadde fått riktig type sprengstoff, noe som først ble oppdaget altfor sent til å rette opp.

Og midt i den mest hektiske pølse- og isperioden var Vipps delvis nede i et par timer. Det rammet skoler, lag og foreninger som er avhengig av Vipps for sitt is-, pølse- og kakesalg. Det ble i stedet frenetisk jakt på vekslepenger for å opprettholde salget.

Ola Vatn, NTB scanpix

Sperret med leddbusser

Politiet har satt sikkerheten i høysetet, og Sylju sa det var bra med politifolk i Oslo, og at de var bevæpnet med håndvåpen.

I hovedstaden var alle gater som førte inn til områdene der barnetoget gikk, sperret av med gjerder, store blomsterpotter, leddbusser og andre kjøretøyer.

Oslo-politiet var også i fjor bevæpnet, men i år var det også for første gang bestemt at politiet kan bære våpen på større arrangementer og folkeansamlinger under 17. maifeiringen også i resten av landet.

I alle de store byene er politiet bevæpnet på nasjonaldagen. I mindre byer og tettsteder var det opp til politimesteren å vurdere om det skulle være væpnet politi, og en rekke steder har politiet sagt ja til væpning.