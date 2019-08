Flere tusen kunder innen leasing av bil kan ha krav på å få refundert moms de ikke skulle ha betalt, ifølge Forbrukerrådet.

Beløpet det gjelder, er merverdiavgift på påkost, som er regningen kunden eventuelt får for reparasjoner når leasingperioden er over, melder TV 2.

De siste ukene har Forbrukerrådet arbeidet sammen med skattemyndighetene for å avklare lovgivningen rundt leasing. Svaret er at kunden ikke skal betale 25 prosent merverdiavgift på den aktuelle kostnaden fordi dette er et erstatningsoppgjør.

– Nå forventer vi at leasingselskapene rydder opp. Vi vil be dem om å sjekke 13 år tilbake i tid om dette kan ha skjedd, sier seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Rådet har sett flere enkelttilfeller, men det er ikke klart hvor stort det samlede omfanget kan være.

Hvis kundene har blitt feilfakturert, forventer Forbrukerrådet at leasingselskapene tar byrden med å finne ut hvor pengene har tatt veien.