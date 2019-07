Tysk kvinne blir fløyet til sykehus. Tilstanden er ukjent.

Et dansk redningshelikopter har funnet en person i sjøen i Skagerrak etter at det tidligere fredag ble meldt at en kvinne hadde falt over bord fra et stort cruiseskip. Vedkommende skal være en kvinne i 40-årene, og ikke 70-årene som først ble meldt.

Kvinnen er tysk statsborger, melder NTB. Tilstanden til personen er ukjent, opplyser Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Helikopteret frakter vedkommende til Aalborg i Danmark. Redningsaksjonen avsluttes, opplyses det videre.

Kvinnen skal ha fått livreddende førstehjelp i helikopteret på vei til sykehuset.

Marita Aarekol

Vitner så kvinne falle

Skipet var på vei fra Flåm til Kiel i Tyskland, og befant seg i Skagerrak, mellom Norge og Danmark, da kvinnen falt over bord.

Vitner på skipet skal ha sett en kvinne falle over bord, opplyser redningsleder Børge Galta ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til BT.

– Det er sendt store styrker. Fem-syv båter og et dansk redningshelikopter. Været er greit, det er litt, men ikke noe som gjør at det utfordrende, sa Galta til BT litt før klokken 15, kort tid før det ble meldt at personen var funnet i sjøen av redningshelikopteret.

Galta forteller at det var skipet som selv meldte fra om hendelsen til dansk redningstjeneste, som tok kontakt med sine norske kolleger.

Skjedde i norsk farvann

Hovedredningssentralen på Sola fikk melding om hendelsen kl. 12.45.

– Vi fikk melding om at et stort cruiseskip hadde mistet en på sjøen. Skipet er i norsk farvann, så det er vi som har ansvaret for koordineringen av redningsaksjonen, sa Galta til NTB.

Flere fartøy som befant seg i området har bidratt i redningsaksjonen.

Personen var passasjer på cruiseskipet MSC «Meraviglia», som er i eierskap av MSC Cruises, bekrefter Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB. Skipet har kapasitet på cirka 6000 personer, ifølge Wikipedia.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken ble det meldt fra Hovedredningsselskapet at kvinnen er i 70-årene. Dette er feil. Kvinnen skal være i 40-årene.