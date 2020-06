Barnelegeforeningen advarer mot at barn under ett år sover i hengekøye

Barnelegeforeningen fraråder at de yngste barna blir lagt i hengekøye. Det har forekommet krybbedødsfall etter hengekøyebruk, ifølge foreningens leder.

– Barn under ett år skal sove på fast underlag. Vi er urolige over at også de yngste barna blir lagt til å sove i hengekøye, sier leder av Barnelegeforeningen, Elisabeth Selvaag. Foto: Torbjørn Katborg Grønning

Med norgessommer i sikte planlegger mange familier turer i skog og mark. Gjerne med overnatting under åpen himmel.

Barnelegeforeningen er imidlertid urolig og mener foreldre må ta ekstra hensyn til barn under ett år, skriver Aftenposten.

– Barn under ett år skal sove på fast underlag. Vi er urolige over at også de yngste barna blir lagt til å sove i hengekøye. Det vil vi fraråde, sier leder av Barnelegeforeningen, Elisabeth Selvaag.

Både Barnelegeforeningen og Landsforeningen uventet barnedød (LUB) sier at det å sove på en myk eller slitt madrass er en kjent risikofaktor for krybbedød.

– Veier lite og lett å ta med på tur

Synne Kvam er kommunikasjonsrådgiver i fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv. Hun sier interessen for hengekøyer har økt kraftig under koronapandemien.

– At interessen for hengekøyer er stor, merker vi særlig godt på bilder som deles på sosiale medier, sier Kvam.

Hun viser til en Ipsos-undersøkelse hvor det kommer frem at nær 400.000 nordmenn sov ute i påsken.

Kvam forklarer den store interessen med at mange ønsker å sove ute fordi hengekøyen veier lite og kan henges opp nærmest over alt.

Interessen rundt hengekøyer har økt kraftig med koronapandemien. Foto: Torbjørn Katborg Grønning

Risikerer å få nesen «gravd ned»

Ifølge Landsforeningen uventet barnedød (LUB) kan myke madrasser føre til at barnet kommer over på magen, risikerer å få nesen «gravd ned» i madrassen og får dårligere pusteforhold.

Barnelege Elisabeth Selvaag er enig.

– Vi er kjent med at det dessverre har vært tilfeller hvor barn under ett år har dødd helt uventet mens de sov i hengekøye, sier hun til Aftenposten.

– Kan barnet sove sammen med foreldrene sine i hengekøye?

– Nei. Vi forholder oss til de faglige anbefalingene om at barn under ett år skal sove på fast underlag, og de skal ligge på ryggen.

Dette er en anbefaling basert på kunnskap om risikofaktorer for krybbedød, presiserer hun.

– Fantastisk å ta med barna ut

De siste månedene har landets barneavdelinger hatt lavere aktivitet enn vanlig.

– Mange barn har stort sett vært hjemme og verken blitt utsatt for skader eller smittsomme sykdommer nå i koronatiden. Så det er fantastisk at foreldre nå tar med barna ut i naturen, gir dem opplevelser, lar de få utfordringer og oppleve mestring. Men ikke alle aktiviteter passer for de minste, sier Selvaag.

– Hva skal familier gjøre hvis de ønsker å dra ut på tur og overnatte under åpen himmel?

– Hvis man ønsker å ta med babyer under ett år ut på tur, kan barnet sove på et fast liggeunderlag, i en vognpose eller med en dyne som ikke er for stor.

Trine Giving Kalstad, fagsjef i LUB, deler Barnelegeforeningens bekymring.

– Vi er bekymret for er at det kan bli dårlige pusteforhold, enten ved at det blir for varmt og tett i en hengekøye eller at barnet får en knekk i nakken ved at barnets kinn hviler seg på brystet når det sover og dermed får vanskeligheter med å puste.

Giving Kalstad frykter også at barnet kan vikle seg inn snorer eller at det tettes for mye rundt barnet i hengekøyen.

Gjelder også små hengekøyer inne

Både Barnelegeforeningen og LUB sier at rådene som skal forebygge krybbedød gjelder når barnet sover i hengekøyer både inne og ute.

Foreningen presiserer at de minste barna bør sove i egen seng på foreldrenes soverom, på en ren og fast madrass. Like viktig er det at barnet sover på ryggen, og at det ikke er for varmt.

– Det å ha mye klær, sengetøy eller koseting sammen med barnet når det skal sove, skaper et varmt og tett sovemiljø, og dette øker risikoen for krybbedød.

Professor emeritus Torleiv Ole Rognum er en av Norges fremste spesialister på krybbedød. Han arbeidet i en årrekke som rettsmedisiner ved Rikshospitalet. Også han er bekymret.

– Små barn bør ikke sove i hengekøye, og samsoving i hengekøye er ikke å anbefale. Det er fare for at spedbarnet faller ned på siden av den voksne og kan komme i klem, slik at pustefunksjonen hindres, sier han.

Han legger til at en annen fare er at man sovner med spedbarnet liggende på magen oppå seg – også en posisjon med økt risiko.

– Vi brukte telt da barna var små

Tursøstre.no drives av søstrene Stine og Hege Schultz Heireng. De har fått flere priser for sitt arbeid med å få folk til å bli glad i naturen og har skrevet boken «Kortreist, 70 fine hengekøyeturer fra Norges 15 største byer».

De to søstrene tar gjerne med seg Stines barn på fem og syv år på tur. Og nå får også de sove i hengekøye. Men tursøstrene lot være å ha barna i hengekøye de første årene.

Stine og Hege Schultz Heireng tar ofte med seg barn på tur, men de minste legges i telt. Foto: Sigri Sandberg

Fakta Tursøstrenes råd 1. Bruk telt, og legg turen til et sted hvor det er lett å reise hjem 2. Sett opp teltet like ved en trillesti slik at du kan ta vognbagen inn i teltet 3. Bruk vognpose til barnet 4. La eventuelt barnet sove inntil deg i teltet Les mer

– Vår erfaring er at det er mange fordeler med telt og ikke hengekøye når barnet er så lite. Det er mye enklere å regulere varmen i et telt. Dessuten beskytter det både mot regn, vind og ikke minst mygg, sier Stine Schultz Heireng.

Nå er barna med på tur og sover godt i hengekøyen.

– Men første gang de fikk sove i den var de over tre år. Da hengte vi hengekøyen lavt, og i starten lå vi selv ved siden av på bakken slik at det var lett for oss å kontrollere både temperatur og hvordan de hadde det ellers, sier Stine Schultz Heireng.