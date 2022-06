Ulvebestanden i Skandinavia har passert 500 dyr

Den skandinaviske ulvebestanden har vokst ytterligere, og teller nå 540 ulver i Norge og Sverige.

NTB

– I fjor var den skandinaviske ulvebestanden på samme nivå som i toppåret 2014–2015. I år har bestanden vokst ytterligere, og teller nå 540 ulver i Norge og Sverige, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det er Rovdata og Viltskadecenteret sin årlige rapport over bestandsstatus for ulv i Skandinavia som viser at ulvebestanden anslås til 540 individer, hvorav 460 i Sverige.

Mens den svenske delen av bestanden har økt, har den norske delen vært stabil de siste vintrene med 4 til 6 helnorske valpekull hvert år.

– I år ble det for første gang på 25 år ikke påvist noen familiegrupper av ulv med fullstendig tilhold i Hedmark ved slutten av overvåkingssesongen, sier Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Det ble til sammen påvist 54 valpekull født i Skandinavia i fjor, som er seks flere enn ved siste telling. I samme periode ble det påvist 28 revirmarkerende par, ett mer enn forrige vinter.

– Etter fordeling av ni grenserevir med halvparten til hvert land ble det påvist i alt 46,5 familiegrupper og 23 revirmarkerende par i Sverige, mens Norge hadde 8,5 familiegrupper og fem revirmarkerende par av ulv, sier Kindberg.