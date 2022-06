Stortinget sier nei til stemmerett for 16-åringer

Et forslag fra Venstre om å gi 16-åringer stemmerett ble onsdag nedstemt i Stortinget.

I dag omfatter den nedre aldersgrensen for stemmerett i Norge alle som fyller 18 innen utgangen av valgåret. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

NTB

Venstres forslag hadde støtte fra Rødt, SV, Ap og MDG, mens et flertall bestående av Høyre, Sp, Frp og KrF varslet på forhånd at de var imot, skriver NRK.

Argumentene for å gi 16-åringer stemmerett har vært at flere unge skal få muligheten til å bestemme hvordan kommunene bli styrt, samt å øke valgdeltakelsen i Norge.

Venstres Sveinung Rotevatn var blant dem som sto bak forslaget, og han viste til hvordan det for drøyt ti år siden ble satt i gang et prøveprosjekt i flere kommuner hvor både 16- og 17-åringer fikk stemme.

– Og alle disse prøveprosjektene har vist positive resultater. Vi så at det var høy valgdeltakelse i gruppa, de stemte «normalt», og det kom flere unge inn i kommunestyrene, sa Rotevatn fra talerstolen i Stortinget.

AUF jublet da Ap gikk inn for å stemme for forslaget. AUF-leder Astrid Hoem er veldig skuffet over at det ikke ble flertall.

– De partiene som stemte det ned, bør virkelig gå i seg selv. Det er nesten ingen argumenter som gjenstår mot å gi 16- og 17-åringer stemmerett i kommune og fylkestingsvalg. Nå gikk stortinget glipp av en historisk mulighet til å utvide demokratiet vårt, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.