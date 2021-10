Tidligere advokat dømt for underslag av 100 millioner

En tidligere advokat er i Oslo tingrett dømt til fem år og et halvt års fengsel for underslag av omkring 100 millioner kroner.

NTB

TV 2 melder at mannen ble dømt fredag. Saken gikk som en tilståelsessak, ettersom den tidligere advokaten erkjente alle forhold.

Advokaten, som tidligere var bosatt i Moss, erkjente å ha overført pengene til sin bedriftskonto ved å lage fiktive fakturaer og ved å forfalske klientkontoutskrifter.

Den uriktige bokføringen ble ifølge Økokrim gjort for å dekke over pågående underslag av klienter. Lovbruddene har ifølge dommen funnet sted over en periode på sju år.