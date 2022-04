Søviknes endrer lobbyavtale etter kritikk

Frp-nestleder Terje Søviknes var konsulent for Eide Fjordbruk samtidig som han jobbet Frps politikk mot ny lakseskatt. Nå endres avtalen med oppdrettsselskapet.

Terje Søviknes (FrP) sier han endrer avtalen med opprettsselskap for å unngå mer støy. Arkivfoto: Javad Parsa / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Flere har reagert kraftig på dobbeltrollen Frp-nestlederen har i spørsmålet om lakseskatt. Søviknes sier til NRK at avtalen med Eide Fjordbruk endres på eget initiativ for å unngå mer støy.

Gjennom en rekke artikler har Klassekampen avdekket at Søviknes drev lobby for privat bedrift samtidig som han jobbet i Frp mot ny lakseskatt. Selv har han hele tiden sagt at han har vært tydelig på at han har en dobbeltrolle, og han har ment at rollesjongleringen var uproblematisk.

Lørdag skal Frps landsmøte ta stilling til en resolusjon, som tar til orde for å skrote en endring i formuesskatten for oppdrettsnæringen.