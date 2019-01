Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll er en av KrF-erne som skal gi råd om partiet skal gå inn i regjering. Han tror regjeringsplattformen vil bli møtt med en del skepsis.

Skeidsvoll sitter i KrFs landsstyre, som torsdag ettermiddag var samlet på et hotell ved Gardermoen for å gå igjennom regjeringsplattformen som er forhandlet frem.

Formelt er det stortingsgruppen som tar den endelige avgjørelsen om partiet skal gå inn i regjering, men landsstyrets innstilling vil selvsagt få stor innflytelse.

I snøværet på Granavolden gjestgiveri på Hadeland, ikke så veldig langt unna, gjorde forhandlerne fra KrF, Høyre, Venstre og Frp siste finpuss på avtalen. Landsstyremøtet skulle etter planen begynne klokken 14.

Også landsstyrene i Høyre, Frp og Venstre setter seg ned på samme sted til samme tid for å gå gjennom sluttresultatet.

– Neppe superentusiasme

– Vi er forpliktet til å stille med åpent sinn, fordi vi kjenner så lite til resultatet, bortsatt fra noen signaler som kan være mer eller mindre bekreftet, sier Skeidsvoll.

Han tror likevel KrF-ere må belage seg på at regjeringsplattformen ikke vil bli oppfattet som noen jubelavtale.

– Forhandlerne går nok ut fra hoppkanten og ønsker å selge inn resultatet, så skal vi prøve det på skikkelig og redelig måte opp mot det KrF har vedtatt er partiets politikk, sier han.

– Men så krevende som det virker som om disse forhandlingene har vært, så skal det nok mye til at det blir superentusiasme for resultatet. Alle har blitt presset, og det vil nok gjenspeile seg i avtalen, tror Skeidsvoll.

KrF mot Venstre

Han viser til rapporter om at forhandlingsklimaet har vært vanskelig ikke bare mellom KrF og Frp, men også mellom KrF og Venstre.

– Jeg har snakket med en del venstrefolk som er sjokkerte over at det skulle bli vanskeligere å danne regjering med KrF enn med Frp, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til Klassekampen torsdag.

I høst var Skeidsvoll en av dem som støttet KrF-leder Knut Arild Hareide, og ville samarbeide med Ap. Derfor er han ikke overrasket over at forhandlingene med høyresiden ble vanskelige.

– Det har nok vært store spenninger med Frp og mot Venstre. Når det gjelder Venstre, så er samarbeidet ofte lettere i praktisk politikk. Men det man kan kalle by-Venstre er ideologisk veldig langt vekk fra KrF i spørsmål som ruspolitikk, kristne verdier og liberalisme. Sånt kommer tydeligere frem når man skal skrive en omfattende regjeringsplattform, sier Skeidsvoll.

Tapte kampen om 2c

Ifølge VG fikk ikke KrF medhold i endringer i abortloven. KrF har kjempet for endringer i paragraf 2c, som åpner for seinabort i tilfeller hvor fosteret har alvorlig sykdom, men skal ifølge avisen ha tapt kampen i forhandlingene.

KrF skal imidlertid ha kjempet til seg en begrensning i muligheten for å få gjennomført fosterreduksjon, og dermed sikret seg en liten seier på abortområdet.

– De som løftet frem det temaet må svare for om de har fått gjennomslaget de snakket om. Det ble snakket om at vi hadde en historisk mulighet, så nå får de svare på om det ble oppfylt, kommenterer Skeidsvoll.

Han viser dermed til nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, som begge snakket om KrFs «historiske mulighet» til å endre abortloven da de reiste rundt til fylkeslagene for å snakke for et regjeringssamarbeid på borgerlig side.

– Hvit røyk fra skorsteinen

Den fremforhandlede plattformen skal også innebære en barne- og familiereform med særlig fokus på ressurssvake, som KrF har fått gjennom.

Skeidsvoll mener landsstyredelegatene nå bør skru klokken tilbake.

– Jeg vil snu klokken tilbake til før lunsj 28. september, før Hareides tale der han anbefalte en regjering med Ap. Da ble vår nye strategi vedtatt enstemmig, med tittelen «Sammen mot et varmere samfunn». Det er denne strategien vi må måle regjeringsplattformen opp mot: Beveger vi norsk politikk mot sentrum, og vil vi få til mer av den strategien ved gå i regjering enn å sitte i opposisjon? Det er spørsmålet vi skal besvare, sier han.

– Hvor lang tid vil det ta?

– Det vet ingen. Vi begynner møtet 14, og har fått beskjed om å legge fra oss alle telefoner og elektroniske hjelpemiddel. Dette blir som et pavevalg. Vi er ferdig når det kommer hvit røyk opp av skorsteinen, spøker Skeidsvoll.

Han har likevel en billett til nattoget tilbake til Arna, som han håper å få brukt.