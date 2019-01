Det blir ingen avgjørelse i Jensen-juryen søndag heller. Eirik Jensens forsvarer mener det tyder på at juryen er i stor tvil.

Juryen begynte rådslagningen onsdag ettermiddag. Søndag har de dermed sittet sammen i fem dager.

– De er tydeligvis i stor tvil og gjør en grundig behandling. Vi kan bare vente, sier advokat John Christian Elden, Eirik Jensens forsvarer, til NTB.

Borgarting lagmannsrett opplyste i 15-tiden at juryens kjennelse ikke ville foreligge søndag. Juryen fortsatte imidlertid sitt arbeid utover søndag ettermiddag og skal jobbe videre også mandag.

De har ingen tidsfrist på seg, og ifølge Elden står det ikke noe i lovverket om at dommeren kan gripe inn for å eventuelt få fortgang i saken.

– Vi har intet om det i lovverket vårt. Alle tidligere norske jurysaker er avgjort innen et par dager, sier han.

Over 30 timer

Juryen hadde sittet sammen i 26,5 timer da de gikk hjem klokken 17 lørdag ettermiddag, ifølge krimjournalist Olav Rønneberg i NRK.

– Lenge ja, men denne juryen har mye kortere dager enn sine kolleger i Nokas- og Orderud-saken. Der satt man sammen fra morgen til sen kveld, antallet timer er derfor ikke så ulikt, tvitret han lørdag.

Juryen startet opp igjen arbeidet søndag morgen i 9-tiden og hadde dermed sittet sammen i rundt 33 timer ved 16-tiden søndag. Dette er den siste saken i Norge der en jury skal avgjøre skyldspørsmålet.

Juryen i Orderud-saken brukte i underkant av to dager. Den gang tilbrakte jurymedlemmene natten på politiets utdanningssenter på Sæther gård i Kongsvinger, mens juryen i Jensen-saken får dra hjem mellom slagene.

– Nervepirrende

Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre har tidligere sagt til NTB at de ikke ser på det som noe negativt at juryen bruker lang tid. Men hun erkjenner søndag at ventetiden tar på.

– Dette er veldig nervepirrende og mentalt slitsomt, sier Vikre til TV 2 søndag.

Dersom Jensen blir funnet skyldig, er det opp til fagdommerne å utmåle straff.

Jensens forsvarer John Christian Elden, vurderer i så fall å anke lovanvendelsen i saken videre til Høyesterett og regner med at Jensen derfor vil kunne få dra hjem.