Etter seks uker med statlig jakt av villrein i Nordfjella er 531 dyr felt. Dermed gjenstår om lag 1000 rein i stammen, som skal utryddes helt.

Bakgrunnen for den storstilte jakten, er utbruddet av skrantesyke (CWD). Ved å ta ut hele stammen håper man å fjerne den dødelige dyresykdommen fra norsk jord.

– Vi er svært fornøyd med framdriften. Den er i overkant av hva vi hadde håpet og trodd på i denne perioden, med lite dagslys og krevende vær- og føreforhold, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO).

På det meste ble det felt 64 dyr på en dag.

Marit Hommedal, NTB scanpix.

Stammen halvert

Før årets ordinære jaktsesong var stammen på 2200 dyr, og med 700 felte dyr i den ordinære jakten pluss over 500 fra den statlige jakten, er det nå om lag 1000 villrein igjen i Nordfjella villreinområde.

Området strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane og er så langt det eneste stedet i Europa hvor den smittsomme varianten av skrantesyke er påvist. Derfor håper man at jakten kan bidra til å fjerne sykdommen helt.

Fakta: Skrantesyke og nedslaktingen av rein i Nordfjella Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika.

Sykdommen, som forårsaker store lidelser, er 100 prosent dødelig. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker.

En smittsom variant av sykdommen er påvist hos flere villrein i Nordfjella i Norge. I tillegg er andre varianter av skrantesyke påvist hos tre elger og én hjort i andre deler av landet. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa.

Det er ikke rapportert tilfeller av overføring av CWD til husdyr.

Det er vedtatt at man skal avlive hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella for å hindre smitte. Dyrene i Nordfjella utgjør 10 prosent av den norske villreinstammen.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 26 millioner kroner til nedslakting av villreinstammen. Totalt vil prosjektet koste rundt 100 millioner kroner over flere år.

Hele stammen skal være borte innen 1. mai 2018. Etter fem år skal stammen bygges opp igjen med friske dyr.

Nordfjella, eller Skarvheimen, er høyfjellsområdene mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Oppland (Vang), Buskerud (Hemsedal, Ål og Hol), Hordaland (Ulvik) og Sogn og Fjordane (Aurland og Lærdal).

Den statlige jakten startet 7. november. 30 personer er ansatt av Statens naturoppsyn og skal jobbe på skift med nedslaktingen. De døde dyrene fraktes ut med helikopter.

Jaktlaget tok juleferie 18. desember, og hadde da felt 531 dyr. Dermed gjensto om lag 1000 dyr i stammen. (Kilde: Veterinærinstituttet, SNL, Statens naturoppsyn, NTB)

Alle dyrene som skytes blir testet for sykdommen, og så langt er det påvist tre sykdomstilfeller under den statlige jakten og fire tilfeller under den ordinære jakten. Totalt har ti dyr testet positivt de siste 2,5 årene.

Marit Hommedal, NTB scanpix

Juleferie

Fra 18. desember tar det statlige jaktlaget fri til over nyttår.

– Det betyr også at villreinen får være i fred i to uker gjennom julen, opplyser Miljødirektoratet.

Snøscooter og helikopter blir brukt for å frakte jegerne i terrenget, og til å finne dyr og frakt av de døde skrottene. Selve fellingen skjer ved at mannskapet smyger seg inn på dyrene, uten bruk av motoriserte kjøretøy.

Varer fram til mai

Ifølge tilsynets egne rapporter ser dyrene ut til å være i bra form.

– Flokkenes reaksjon på aktiviteten varierer selvsagt mye, men jevnt over virker dyrene mindre sky enn vi hadde forventet. I mange situasjoner flykter dyrene over korte avstander, før de roer seg og beiter videre etter en fellingssituasjon, sier Prestrud.

Til sammen jobber 30 personer med nedslaktingen av villreinen. De går i en skiftordning hvor ti personer til enhver tid er ute på jakt.

Etter juleferien gjenopptas jakten og den skal etter planen vare fram til mai.