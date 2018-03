KrFs stortingsgruppe er nå samlet for å ta stilling til mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug.

Det melder NRK.

Fredag morgen er stortingsgruppen til KrF samlet for å vurdere om de skal stemme for eller mot Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug.

– Hvis stortingsflertallet erklærer mistillit, kan det i ytterste konsekvens bli regjeringskrise. Det er det KrF frykter, sier Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg til NRK.

Senterpartiet holder også gruppemøte på Stortinget fredag morgen. Der vurderer de om de skal stemme for eller mot mistillitsforslaget, skriver Aftenposten.

Arbeiderpartiet, SV og MDG har alle sagt at de vil stemme for Rødts mistillitsforslag mot Listhaug, som skal behandles i Stortinget tirsdag. For at forslaget skal få flertall må også Sp og KrF støtte det.

Torsdag fikk justisministeren sterk kritikk, den sterkeste reaksjonen Stortinget kan gi en statsråd, uten å erklære mistillit.

Kritikken kom etter Listhaugs mye omdiskuterte utspill på Facebook, der hun sa at Arbeiderpartiet mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.