VG-journalisten som intervjuet Hadia Tajik om hennes nye kjæreste, sier til Kampanje at spørsmålet hans om det var «snøret i bånn» var et veldig dumt spørsmål.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik (35) er blitt kjæreste med Dagens Næringslivs tidligere politiske journalist Kristian Skard (46), bekreftet paret overfor VG fredag.

Et av spørsmålene i intervjuet, skrevet av VG-profilen Eirik Mosveen, vekker reaksjoner, skriver Kampanje:

– Var det «snøret i bånn», som det het i gamle dager, allerede første kvelden, eller tenkte du at «han vil jeg bli kjæreste med»?

Mosveen ser ingen grunn til å forsvare spørsmålet han stilte Tajik.

– Jeg er ikke overrasket over at folk reagerer. Jeg synes ikke det var et så bra spørsmål, egentlig, men jeg kom ikke på noe bedre da. I mangel av et bedre spørsmål og i en blanding av Tourettes syndrom og hukommelsestap falt jeg dessverre ned på det spørsmålet. Da jeg hørte gjennom intervjuet på tape, hørte jeg at Tajik hadde gitt et veldig godt svar på et veldig dumt spørsmål. Da kunne jeg ikke stryke det, sier han til Kampanje.

Kristian Skard sto bak flere av avsløringene i fjor som førte til at Trond Giske til slutt måtte gå av som nestleder i Arbeiderpartiet. Skard sluttet som politisk reporter i DN i september. Til VG sier Skard at det ville vært svært vanskelig å være politisk reporter og samtidig være sammen med nestlederen i Arbeiderpartiet.