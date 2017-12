Uværet i Sør-Norge har ført til at Meteorologisk institutt øker overvåkingen. Fra torsdag kveld kan det bli storm og mye regn fra Bergen og sørover.

Dersom data tilsier at situasjonen bør oppgraderes, blir det sendt ut ekstremvarsel, opplyser meteorologene.

Sent onsdag kveld meldte instituttet at det frem til torsdag ettermiddag er ventet sørlig vind med varm og fuktig luft til Vestlandet. Torsdag kveld blir luften kjøligere og nedbøren går over til byger som avtar.

Sent torsdag kveld øker vinden til sørvestlig liten storm, og det ventes vindkast på 25 til 28 meter i sekundet. Fredag ettermiddag minker vinden.

– Ikke så bra

– Det ser ikke så bra ut. Det er mye vær, vått og etter hvert vindfullt, sier meteorolog Mariann Aabrekk i Storm Geo til BT.

Vinden er ventet i kveld.

– Det er vestlig vind som øker til liten og full storm på de mest utsatte stedene i Hordaland og Rogaland, det vil si på kysten og i fjellet. Skillet ligger rundt Bergen for den vestlige stormen, det vil si at den vil merkes fra Bergen og sørover, sier Aabrekk.

– En del vil merke denne vinden i kveld. I løpet av natten dreier vinden over til nordvestlig retning og blir noe svakere, liten storm, men med kraftige vindkast. Dette vil gjelde hele Vestlandet sær for Stad. Og vindkast kan være vel så skadelige som jevn vind, sier Aabrekk.

Storm Geo-meteorologen nevner også at det blir kaldere i helgen.

– Da blir det en ny runde med nullføre for mange. Det er også verdt å merke seg for båtfolk at vinden vil lage bølger. Ute på offshore-installasjonene ventes 10–12 meter signifikant bølgehøyde, med enkeltbølger opptil 20 meter. Det blir på langt nær så ille på kysten, men en del båter kan få problemer i kveld og i natt, advarer Aabrekk.

Fortsatt vått

Fram til tidlig torsdag ettermiddag ventes fortsatt svært mye nedbør i Rogaland og Hordaland. Det kan komme så mye som 40 til 60 millimeter nedbør på 12 timer.

Torsdag kveld ventes det økning til vestlig full storm på kysten og i fjellet med vindkast på 30 til 40 sekundmeter.

I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre kan den vestlige vinden fredag komme opp i full eller sterk storm med vindkast på 30 til 40 sekundmeter.