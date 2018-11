Flere lamslåtte delegater på KrFs venstreside vurderer å forlate partiet når Hareide går av som leder og partiet går i regjering med Frp.

KrFs landsmøtevedtak ble en skikkelig nedtur for mange på KrFs venstreside. Flere gir åpent uttrykk for at de er usikre på om de fortsatt vil være med i partiet, skriver Aftenposten.

– Det vil jeg ikke tenke på akkurat nå. Jeg har ikke meldt meg ut i dag i alle fall, sier sentralstyremedlem Hilde Ekeberg.

Hun var en av flere som måtte tørke tårene etter partilederens avskjedstale.

Hun sier hun allerede har fått flere meldinger i innboksen sin fra medlemmer i eget fylkeslag som vil melde seg ut av partiet etter at Hareide tapte kampen om veivalget.

Ekeberg, som er fra Oppland, frykter at KrF i regjering med Frp blir et parti konsentrert på Sør- og Vestlandet.

Jan Tomas Espedal

Bondeviks barnebarn usikker

Leder i Akershus KrFU, Simen Bondevik, har argumentert sterkt for at KrF skal søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Han var svært skuffet over utfallet.

– Fortsetter du i KrF, Simen Bondevik?

– Jeg har ikke bestemt meg.

Partileder Knut Arild Hareide trakk frem nettopp Simen Bondevik, som er Kjell Magne Bondeviks barnebarn, da han holdt sin tale til KrF-landsmøtet etter at nederlaget var et faktum. Han viste til at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, mens Simen var en liten baby, en gang hadde sagt at Simen var så liten at han kunne holde ham med en hånd.

– Kanskje blir det Simon Bondevik som leder KrF inn i et regjeringssamarbeid med Ap og Sp, sa Hareide.

Men nå er Simen Bondevik usikker på om han blir med videre.

– Å gå i regjering med Frp er en veldig stor kamel å svelge. Men det aller verste er at vi mister Hareide som partileder, sier han.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Nekter å forsvare Frp-samarbeid

Tore Christiansen, som har vært medlem i KrF i 28 år og hatt ulike verv i partiet, sier rett ut at han ikke er «sikker på hva han gjør» når Hareide går av som leder.

– Jeg ser ikke for meg at jeg skal stå på stand for å forsvare et Frp-samarbeid. Det kan jeg ikke, sier Christiansen, som har vært varaordfører i Øksnes kommune i Nordland.

Nordlands-politikeren forteller at han allerede har sett tre KrF-ere fra «Bondevik-tiden» som nå har varslet på Facebook at de melder seg ut.

Han sier rett ut at han «ikke skjønner analysen» til de to nestlederne Ropstad og Bollestad, som vil samarbeide med høyresiden.

Bekkevold: Føler nesten sorg

KrFs familiepolitiske talsmann, Geir Jørgen Bekkevold, tilhører også dem uttrykker en «enorm skuffelse».

– Det må jeg få lov til å gi uttrykk for. Det er det ikke nødvendig å legge skjul på, sier han og legger til at det er en «dobbelt skuffelse.»

– Jeg kjenner nesten på sorg, sier han og forklarer den doble skuffelsen med at han både misliker at KrF skal samarbeide med Frp, og at Hareide går av.

– Det er to ting som nå må bearbeides, og akkurat nå føler jeg at ting er vanskelig, sier han.

Bekkevold ble for alvor landskjent da han i sommer viet KrFs lesbiske kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund.

Jan Tomas Espedal

Lover å være lojal overfor flertallet

Bekkevold legger imidlertid til at det er verdt å ta med seg alle innleggene som peker på det som nå skal skje fremover:

– Vi er jo enige om det viktigste og det handler om politikk og verdier. Og så er det viktig at de som har vunnet frem, viser raushet overfor dem som tapte. Og så må vi som ikke vant frem, unngå å bli bitre.

– Klarer du å stemme for et forhandlingsresultat som skal munne ut i at dere skal regjere med Frp?

– Det er forhandlingsresultatet som er viktig her, og de som nå skal lede dette forhandlingsutvalget, må få et veldig klart mandat: Dét og dét må være på plass. Men jeg vil at folk skal være trygge på at det flertallet som landsmøtet utgjør, som har pekt på en retning; jeg skal være lojal overfor det, sier han.

Ropstad gir uttrykk for at han er glad for at Hareide fortsetter som leder inntil det foreligger en fremforhandlet regjeringsplattform, og mener at Olaug Bollestad må konstitueres som leder frem til et ordinært landsmøte.