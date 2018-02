– Jeg er verken vaktbikkje eller gissel

MORGENMØTE: Venstres ferske statssekretær har fått mange spørsmål om hva han synes om språkbruken til sjefen etter at hun kalte pedofile overgripere for «monstre». – Jeg tror alle statsrådene til enhver tid må tilpasse seg de partiene som sitter i regjering. Det gjelder også Sylvi Listhaug, hun snakker nok på en annen måte enn det hun ville gjort i en ren Frp-regjering fordi hun har sittet sammen med Høyre, og at Venstre også sitter i regjering vil påvirke både henne og andre statsråder, sier Rotevatn. Her på vei inn til morgenmøte for politisk ledelse i Justisdepartementet. FOTO: Dan P. Neegaard