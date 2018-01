Ap-leder Jonas Gahr Støre mener hovedkonklusjonen i Giske-saken står seg, selv om det skulle komme ny informasjon om enkelte av varslene.

– Skulle det komme bevis som endrer forholdene for måten det er satt punktum på i en enkelt sak, så skal vi selvfølgelig se på det. Men det kommer ikke til å endre hovedkonklusjonen, sa Støre under en pressekonferanse etter landsstyretalen mandag.

Han viste til at Giske selv beklaget overfor to av varslerne i forrige uke og slo fast at dette skjedde på grunnlag av historiene som de har fortalt. Ifølge Aftenposten mener advokatene til den avgåtte nestlederen at det foreligger «fysiske bevis og vitneutsagn» som peker i en annen retning enn konklusjonene til Ap-ledelsen i spørsmålet om seksuell trakassering.

– Sakene er tilstrekkelig opplyst. Vi har gått grundig inn i hver enkelt sak, framholder Støre.