Ung norsk kvinne funnet død i Tyrkia

En norsk kvinne i 20-årene ble onsdag funnet død i Antalya i Tyrkia. Kvinnen har trolig druknet, ifølge flere tyrkiske medier.

NTB

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter dødsfallet, som først ble omtalt av avisa Nordlys.

Departementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er funnet omkommet i Tyrkia og at ambassaden i Ankara har kontakt med pårørende. De ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Kvinnen ble funnet i vannkanten på en strand i Antalya, ifølge flere tyrkiske medier.

Til TV 2 ønsker ikke UD å kommentere kvinnens dødsårsak, utover å bekrefte at de er kjent med dødsfallet. VG skriver at kvinnen skal bli obdusert for å fastslå endelig dødsårsak.