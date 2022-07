Zaniar Matapour fengsles i fire nye uker

Som ventet blir draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour fengslet i fire nye uker. 43-åringen hadde på forhånd samtykket til forlengelsen.

To ble skutt og drept og flere titalls såret i Oslo sentrum natt til 25. juni.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kjennelsen fra Oslo tingrett kom mandag ettermiddag.

Politiet ba om fire nye uker, hvorav to av dem i isolasjon med medieforbud. Matapour samtykket til dette. Han møtte ikke opp fysisk i mandagens varetektsmøte, som dermed gikk som kontorforretning.

I kjennelsen skriver tingretten at mistanken mot Matapour er uendret.

– Retten finner det klart at det er skjellig grunn til mistanke om drap og finner det ikke nødvendig å ta stilling til om det er skjellig grunn til mistanke om terrorhensikt, skriver tingretten.

Så langt har politiet avhørt over 400 personer, som inkluderer fornærmede og personer som kjenner den siktede. Zaniar Matapour selv har imidlertid ennå ikke latt seg avhøre.

Retten mener at Matapour høyst sannsynlig vil ta kontakt med vitner for å påvirke forklaringer i tillegg til å forspille bevis dersom han løslates. Retten åpner samtidig også for at det kan organiseres et kontrollert møte med Matapour og hans mindreårige barn.

Det er mandag én måned siden to personer ble skutt og drept utenfor flere barer i Oslo sentrum, blant annet London pub. Flere titalls personer ble såret.

I forrige uke snudde Matapour når det gjaldt spørsmålet om judisiell observasjon, og han er nå villig til å la seg undersøke av sakkyndige. Han skal møte de sakkyndige i løpet av denne uka, opplyser hans forsvarer, advokat Bernt Heiberg, til Dagbladet.