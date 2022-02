Breivik anker Telemark tingretts dom

Anders Behring Breiviks forsvarer Øystein Storrvik opplyser til TV 2 at hans klient anker dommen. Telemark tingrett har bestemt at Breivik ikke skal prøveløslates.

Sorenskriver Dag Bjørvik styrte var dommer i rettssaken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kanalen melder at Storrvik ikke ønsker å kommentere hvordan klienten hans reagerer på dommen, men han sier at de nå jobber videre med et søksmål mot staten da de mener at soningsvilkårene strider med menneskerettighetene.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir sier til NTB at hun ikke er overrasket over Anders Behring Breivik anker dommen om at han ikke prøveløslates fra fengsel.

Statsadvokaten sier til NTB at hun er godt fornøyd med dommen fra Telemark tingrett som tirsdag slår fast at det ikke er aktuelt å prøveløslate Breivik fra forvaringsdommen etter terrorangrepene i 2011.

– Det er en forholdsvis kort dom, men jeg mener den er velbegrunnet og med klare premisser, sier Karlsdottir.

At Breivik selv, bare minutter etter at utfallet av rettssaken ble kjent, kunngjorde at han anker dommen, var statsadvokaten forberedt på.

– I denne saken var jeg forberedt på dette. Nå vil vi avvente anken og støtteskrivet, så vil vi vurdere videre hva som skal gjøres, sier Karlsdottir.