PST: Pågrepet mann siktet for støtte til al-Qaida

PST mener at mannen som ble pågrepet i Oslo og er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon, har gitt støtte til al-Qaida.

Politiadvokat Thomas Blom i PST møtte pressen i forbindelse med at en mann er pågrepet og siktet for støtte til al-Qaida.

NTB

– Det dreier seg om støtte til al-Qaida, hovedsakelig på nettbaserte forum, sier politiadvokat Thomas Blom hos PST på en pressekonferanse.

Han vil ikke si noe mer om hva slags type støtte det dreier seg om.

Mannen er varetektsfengslet i 14 dager med brev- og besøksforbud. Varetekten er begrunnet med bevisforspillelsesfare. Siktede erkjenner ikke straffskyld.

I tillegg er en norsk student pågrepet i Bulgaria. Den ene mannen er 22 år og den andre er snart 19 år, opplyser Blom.

De to er i familie, opplyser politiadvokaten. Ifølge VG er de to brødre.

PST har etterforsket mennene siden begynnelsen av mai. På spørsmål om hvorfor politiet gikk til pågripelse nå, svarer Blom:

– Vi ser at virksomheten som er bedrevet, er samfunnsskadelig og farlig, og risikoen for at noen gjør noe, er ganske stor, sier han.

Blom vil ikke si hvorfor de har vært på politiets radar. Han kan ikke utelukke at flere vil bli pågrepet.

– Vi jobber med å sikre bevis og har ikke oversikt over omfanget, sier han.

Begge to ble pågrepet tirsdag morgen. Beredskapstroppen pågrep mannen i Oslo. Blom beskriver pågripelsen som udramatisk.