Det er midt på natten. En buss med 36 flyktninger og to hunder er på vei mot Norge. Mens norske myndigheter vurderte hva de skulle gjøre, kom nesten 3000 ukrainere til landet. Nordmenn har hentet, organisert og tatt i mot flyktninger i tre uker. Da bussjåfør Erik Storeide så TV-bildene fra Ukraina, skjønte han det: Han måtte gjøre noe.

Nordmenn har hentet flyktninger i tre uker. Nå vil ikke myndighetene ha mer innblanding.

Göteborg-Oslo (Aftenposten): De fleste ligger og sover mens den hvite turbussen ruller gjennom nattetåken på E6. Barn og kvinner har strakt seg ut i nedslåtte seter. Klokken er litt over to på natten litt nord for Göteborg.

Det har vært en lang reise fra den polske grensebyen Przemysl. Nå gjenstår bare den siste etappen. De er på flukt fra krigen. Og de har fått norsk hjelp. Fra en dugnad som norske myndigheter helst ikke vil ha noe av.