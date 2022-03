Forskere i Bergen har oppdaget hvorfor noen spedbarn blir tjukkere enn andre

I over 10 år har forskere på Universitetet i Bergen samlet inn data fra 30.000 norske småbarn. Det har gitt dem svar på hvorfor noen spedbarn blir så store.

NTB

– Vi har funnet nøkkelen til vekst under de første leveårene. Dette er viktig fordi det kan gi oss svar på hvorfor noen barn utvikler overvekt senere i livet, sier professor og leder Pål Rasmus Njølstad ved senter for diabetesforskning på Universitetet i Bergen til NRK.

Gjennom Den norske mor, far og barn-undersøkelsen er konklusjonen at det er genkombinasjoner i hjernen som avgjør hvor tjukke barn blir i startfasen av livet. Samtidig har ikke tykkere babyer større sjanse enn normalvektige for å bli store senere i livet. Genene som påvirker vekst i de første månedene, har rett og slett ikke påvirkning på at en legger på seg senere.

Derfor vil professor og molekylærbiolog, Stefan Johansson, roe ned foreldre med store babyer. Johansson er den andre hovedforfatteren av forskningsrapporten.

– Bare kos deg med babyen. Det er sånn det skal være tidlig i livet, sier han.