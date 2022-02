To personer bortvist under koronademonstrasjon ved NRK

To personer ble bortvist i under en demonstrasjon mot koronatiltak og vaksinepass utenfor NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo lørdag.

Vaksinemotstandere og folk fra foreningen Freedom Convoy of Norway demonstrerer utenfor NRK lørdag ettermiddag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

– Det har vært to hendelser under markeringen. Den ene var at det oppsto litt knuffing mellom demonstrantene og det som trolig var en motdemonstrant. Den andre var at en motdemonstrant hoppet opp på en bil fra demonstrantene som kom kjørende i lav fart. Bilen rygget da, og kjørte inn i en bil som kom kjørende bak, uten at det oppsto noen store skader, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB i 15.20-tiden lørdag ettermiddag.

Episodene endte med at politiet på stedet bortviste to personer.

– Det har ikke vært noen alvorlige hendelser, sier Grøttum.

Vaksinemotstandere fra ulike miljøer møttes utenfor NRK lørdag.

Mot vaksinepass og koronatiltak

I alt møtte mellom 200 og 250 mennesker og i underkant av 100 kjøretøy opp ved NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo lørdag. På forhånd var det varslet en kolonne av kjøretøy gjennom Oslo sentrum, men det fikk de ikke tillatelse til.

Menneskene var samlet for å demonstrere mot vaksinepass og at det ikke skal gjeninnføres koronarestriksjoner, verken nå eller i fremtiden.

– Kolonnen mot sentrum er et avsluttet kapittel og ble ikke noe av. Det ble kjørt i kolonne fra møtestedene på Ekeberg og i Sandvika til Marienlyst, men på det meste var det snakk om litt over 30 kjøretøy. Det var håndterbart og skapte ikke trafikale utfordringer, sier Grøttum.

Bilene fikk ikke tillatelse til å kjøre i kolonne gjennom byen og parkerte derfor like ved NRK.

Drar til Stortinget

Grøttum sier i 15.20-tiden at de fleste demonstrantene har forlatt stedet. Det er varslet en ny demonstrasjon ved Stortinget klokken 17.

– Vi er forberedt på at det vil være en del folk fra begge sider foran Stortinget og vil være til stede også der, sier Grøttum.