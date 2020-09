Geir Lippestad blir frontfigur i nytt parti med vestlandspolitikere

Geir Lippestad går sammen med tidligere fylkestopper i KrF om å lage partiet «Sentrum».

Geir Lippestad er kjent som advokat og tidligere Ap-byråd. Nå vil han stifte et nytt parti. Foto: Roald, Berit / NTB

Lippestad sier til NRK at det nye partiet skal bli bredere enn KrF.

Geir Lippestad, som tidligere har vært næringsbyråd i Oslo for Ap, går nå sammen med tidligere fylkestopper i KrF som tapte retningsvalget i partiet i fjor om å lage et nytt parti, skriver kanalen.

– Men vi er ikke «det røde KrF», vi er mennesker med ulik partibakgrunn, og jeg tror vi skal bli et mye bredere parti enn KrF, sier Lippestad.

Dag Sele, her ved siden av Knut Arild Hareide, er tidligere fylkesleder i KrF i Hordaland. Nå skal han være med på det nye partiet «Sentrum». Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Gikk ut av KrF i juni

Tidligere fylkesleder i Hordaland KrF, Dag Sele, og tidligere fylkestingsrepresentant Tom Sverre Tomren (MDG og KrF) er med i det nye partiet.

Sele meldte seg ut av KrF i juni. I et innlegg på Facebook kom Sele med et kraftig angrep på den sittende KrF-ledelsen.

«Det er ikke meg. Det er deg», skrev han, og refset partiet særskilt for å ha tatt sommerferie uten å ha kommet opp med en løsning for flyktningbarna i Moria-leiren.

Klima og skeives rettigheter

«No er avstanden til sentrum blitt for stor til at eg kjenner meg heime hos deg, som del av målgruppa di», skrev Sele.

Sele skriver i en SMS til BT tirsdag kveld at han ikke vil uttale seg nå, men henviser til et debattinnlegg han har sendt, der det blant annet heter:

«Eg ønskjer meg eit parti som seier ja til å hjelpa så mange me kan klara og ikkje så få me må når ein flyktningleir står i brann i Hellas, utan frykt for å mista veljarar til Frp. Eg ønskjer meg eit parti som tør å setja djerve klimamål, utan frykt for kva LO meiner. Og eg ønskjer meg eit parti som snakkar om skeive sine rettar, utan frykt for kva dei kristenkonservative vil sei.»

Tom Sverre Tomren er tidligere sogneprest på Osterøy, og har tidligere representert både MDG og KrF. Foto: Elias Dahlen

Parti nr. 3

Tomren er teolog, tidligere sogneprest og førsteamanuensis. Han satt som fylkestingsrepresentant for MDG fra 2011. Han gikk ut av MDG og tilbake til sitt gamle parti KrF i juni 2018. Siden har han også meldt seg ut av KrF.

«Sentrum» blir dermed Tomrens tredje parti.

Han gjorde seg nylig bemerket fordi han mente at bydelen Møhlenpris bør skifte navn på grunn av Jørgen Thor Møhlens deltakelse i slavehandelen på 1700-tallet.

Tomren har ikke besvart BTs henvendelser tirsdag kveld.

Partiet «Sentrum» hadde stiftelsesmøte i forrige uke, men må samle 5000 underskrifter for å kunne være et lovlig registrert parti og stille til valg i stortingsvalget 2021.

– Stortinget er målet, sier Lippestad til NRK.

– Kampen mot utenforskap og samfunnsskapte barrierer er vårt DNA, sier han.

Også sønnen til tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), John Harald Bondevik, er med i det nye partiet. Det samme er Kristin Walstad, som inntil nylig var nestleder i Viken KrF, melder NRK.

– Antipopulistisk

Det nye partiet skriver i sitt foreløpige program at det er et blokkuavhengig sentrumsparti.

«Vi legger FNs bærekraftsmål og menneskerettserklæringen til grunn for utforming av all politikk. Vi henter inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning», heter det.

Partiet skriver også at det vil ha inkludering som en av sine viktigste verdier.

«Vi vil være blant de som reiser seg når våre grunnleggende humanistiske verdier blir tråkket på. Vi vil være et antipopulistisk parti som er bevisst sammenhengen mellom ord og handling. Både i ord og handling skal vi forene, ikke splitte. Inkludere, ikke ekskludere.»

Innvandringsliberalt

Det fremstiller seg også som et innvandringsliberalt parti.

«Dette inkluderer et ansvar og en grunnleggende åpenhet for å ta imot mennesker på flukt. Vi ser med bekymring på utviklingen i Europa, hvor landene er mer opptatt av å beskytte sine grenser enn å beskytte mennesker», skriver partiet «Sentrum».