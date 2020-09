Bertheussen avviste skrifteksperters funn

To skriftgranskere som undersøkte et trusselbrev som ble lagt i postkassen til Bertheussen og Wara, mener det er sannsynlig at den tiltalte selv står bak.

Tegning av Laila Anita Bertheussen som forklarer seg i Oslo tingrett. I bakgrunnen fra v. sitter aktor Frederik Ranke, statsadvokat Marit Formo, forsvarer John Christian Elden, medforsvarer Bernt Heiberg og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs. Tegning: Egil Nyhus / NTB

– Skriftanalysen er helt absurd. Jeg har ikke skrevet disse tingene, og hvordan det føles å høre disse tingene har jeg ikke ord for akkurat nå, utbrøt Laila Anita Bertheussen da hun ble bedt om å kommentere analysene i retten fredag morgen.

Aktor Frederik Ranke spurte ut Bertheussen om trusselbrevet som ble funnet i samboerparets postkasse om morgenen lørdag 2. mars i fjor. I brevet står det «Jævla rasister vi venter på dere du og den feige Frp hora turte ikke komme. Vi venter på dere».

Knytter Bertheussen til brev

To skriftgranskere har undersøkt brevet, og begge knytter Bertheussen til det. Den ene skriver at tilknytningen er sterk, og den andre konkluderer med at sannsynligheten er mer enn 50 prosent for at det er 55-åringen som selv skrev brevet.

Funnet av brevet utløste full utrykning fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og under brevet i postkassen ble det også funnet et hvitt pulver av tabletter og natron som måtte undersøkes før Wara og Bertheussen fikk bevege seg.

Bilder fra politiets bevisoppgave i Bertheussen-saken som viser hvordan hun om kvelden 11. februar 2019 kom hjem med et langt slep med bensinflasker hengende bak bilen. Påtalemyndigheten mener hun selv festet dette på bilen og har tiltalt henne for angrep på demokratiet ettersom bilen tilhører tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Politiet / PST / NTB

Vil legge frem resepter

Tiltalte benektet at hun har hatt noe som helst befatning med brevet, at det ble lagt i postkassen, samt pulveret.

I retten opplyste hun at hun av redsel for lekkasjer hos PST har hatt problemer med å gi fra seg helsemateriale, men at hun nå har bedt legen sin om å legge frem resepter ti år tilbake i tid.

– Håper at det ikke lekker, sa hun.

Ifølge Bertheussen har hun ikke fått skrevet ut tablettene som det hvite pulveret besto av.

Avviste tidshull

Bertheussen måtte fredag svare på spørsmål om hvorfor hun tilsynelatende brukte veldig lang tid på å kjøre den 5,4 kilometer lange strekningen fra Smestad gjenbruksstasjon om kvelden den 11. februar i fjor. Da hun kom hjem, hang et slep på 7 meter og med tre flasker fast bak på bilen. I to av flaskene var det bensin.

En vesentlig del av aktoratets argumentasjon i saken hviler på hvilke registreringer som er funnet i helseappen i Bertheussens Iphone. Den har målt bevegelse eller skritt fra eieren på tidspunkter hvor bilen kan eller må ha vært i bevegelse og Bertheussen satt bak rattet.

I retten fredag forklarte Bertheussen de tilsynelatende litt underlige mønstrene i bevegelsene med sine helseplager. Den 55 år gamle kvinnen er sterkt preget av revmatiske plager og har de siste dagene måttet bruke krykke i retten.

– Jeg kan jo ikke sitte. Så veldig ofte når jeg kjører, så står jeg, og da dunker jeg i gulvet med beinet, sa Bertheussen som forklaring på de litt uforklarlige registreringene i telefonappen.