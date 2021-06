Politiet: Barn døde etter hundeangrep i Brumunddal

Et halvannet år gammelt barn døde lørdag etter det som vitner har beskrevet som et angrep av to hunder, ifølge politiet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Barnet var på besøk hos nær familie som eier de to hundene da hendelsen skjedde, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ble varslet like etter klokken 12 lørdag ettermiddag.

– Det er svært tragisk at et barn omkommer etter en slik type hendelse. Det er alvorlig for alle involverte, sier operasjonsleder Hågen Løvseth ved Innlandet politidistrikt til NRK.

Hundene er begjært avlivet av eier, og politiet skriver at de vil sørge for at dette skjer. De pårørende blir ivaretatt av Ringsaker kommunes kriseteam.

Politiet har startet etterforskning for å få oversikt over hendelsesforløpet. Kriminalteknikere undersøker åstedet.

Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) sier til Hamar Arbeiderblad at hun først og fremst føler med dem som står midt oppe i situasjonen.

– Kommunen har et velfungerende kriseteam som trår inn når sånne dramatisk ting skjer. Vi må sammen med berørte finne ut hva slags støtte som trengs. Dette er dramatisk for alle parter, først og fremst familien og barnet, sier hun.