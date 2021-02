Nakstad: Dobbelt munnbind kan bli anbefalt i Norge

En fersk rapport fra amerikanske folkehelseinstituttet CDC konkluderer med at to munnbind gir ekstra god beskyttelse. Espen Nakstad sier til NRK at FHI vurderer om de skal anbefale varianten her også.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at FHI skal vurdere om det blir anbefalt med dobbelt munnbind i Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Dersom du tar et tøymunnbind utpå et vanlig, kirurgisk munnbind, kan det ha svært god effekt. Det er konklusjonen i en fersk rapport fra CDC, det amerikanske folkehelseinstituttet.

CDC har undersøkt hvordan ulike munnbindvarianter hindrer brukerne i å få i seg partikler. Dette kom de frem til:

Ett munnbind alene, enten kirurgisk eller av tøy, stanset rundt 40 prosent av partiklene.

Dersom man hadde et munnbind av tøy over en kirurgisk munnbind, stanset det rundt 80 prosent av partiklene.

Dersom to mennesker møttes og begge brukte dobbelt munnbind, stanset det opptil 95 prosent av partiklene.

Årsaken til at dobbelt munnbind har større effekt, er passformen. Et vanlig kirurgisk munnbind sitter ikke så godt rundt munnen. Et tøybind bidrar til å presse munnbindet nærmere ansiktet.

Nå er bruk av dobbelt munnbind blitt en del av CDCs offisielle anbefaling i USA. Men merk dette: Å bruke flere kirurgiske munnbind oppå hverandre hjelper ikke. Det fraråder CDC på sine sider.

CDC har også et annet råd: Å knyte sammen trådene på et kirurgisk munnbind ved siden av munnen. Da tettes hullet, og effekten av et munndbind øker. Slik ble rundt 60 prosent av partiklene stanset.

– Jo mer vi kan gjøre for at munnbind fungerer bedre, jo raskere kan vi få slutt på pandemien, sier John Brooks, en av legene bak studien, til The Washington Post.

CDC testet effekten av ulike munnbindvarianter på dukker. Foto: CDC

Nakstad: FHI vurderer sin anbefaling

I Norge er det ikke anbefalt å bruke dobbelt munnbind i dag. Men det kan endre seg.

I et intervju med NRK sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at norske myndigheter er åpne for å endre sine anbefalinger. Han er enig i at vanlige, kirurgiske munnbind ikke har optimal passform.

– Det kan gi stor effekt å aktivt dekke lekkasjer fra munnbind som ikke sitter optimalt i ansiktet, sier Nakstad til NRK.

Nå skal Folkehelseinstituttet se på rådene fra CDC og vurdere om de skal komme med lignende råd.