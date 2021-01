Helse vest: Langt færre lovbrudd på sykehusene i pandemiåret

Både i Helse vest og Helse nord er det registrert klart færre mulige brudd på arbeidsmiljøloven i fjor enn året før.

Antallet mulige brudd på arbeidsmiljøloven i Helse vest, som blant annet omfatter Haukeland universitetssjukehus i Bergen, var langt lavere i 2020 enn i året før, viser ferske tall fra det regionale helseforetaket. Foto: Marit Hommedal / NTB

Ferske tall NTB har innhentet fra Helse vest for hele 2020, viser 68.289 registrerte mulige brudd på arbeidsmiljøloven i fjor. Det tilsvarer mulige brudd i 1,42 prosent av vaktene.

Til sammenlikning ble det året før registrert 89.527 mulige brudd på arbeidsmiljøloven, med en andel av vaktene på 1,75 prosent. Helse vest omfatter de fire foretakene Bergen, Fonna, Førde og Stavanger.

NTB har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en nasjonal oversikt over antall mulige brudd på arbeidsmiljøloven på sykehusene, men departementet henviser til de regionale helseforetakene.

Heller ikke Stortinget har foreløpig fått en samlet oversikt over antallet mulige brudd på arbeidsmiljøloven nasjonalt.

Tør ikke juble

Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse vest, konstaterer at andelen vakter med mulige brudd på arbeidsmiljøloven var lavere i 2020 enn året før.

– Året 2020 har vært svært spesielt for helseforetakene. En bør derfor være varsom med å konstatere at det er en positiv eller negativ utvikling, skriver hun i et notat til NTB.

Hun peker på at det er stor variasjon i hvordan pandemien har påvirket de ulike avdelingene innen hvert av helseforetakene. Det er særlig perioden i mars og sommerferien i 2020 som er sterkt preget av dette, på grunn av mange medarbeidere i karantene.

– Når vi ser utviklingen over flere år, mener vi ikke det er grunn til å si at 2020 har betydelig høyere andel mulige arbeidsmiljølovbrudd. Tvert imot mener vi foretakene har klart en svært krevende balanse, sier Christiansen.

Nedgang også i nord

Også i de nordligste fylkene er trenden den samme som i vest.

Tall fra Helse nord for perioden januar til oktober viser at andelen vakter med mulige brudd på arbeidsmiljøloven har falt fra 4,6 prosent i 2019 til 4,2 prosent i fjor. Det er nedgang ved alle de fire underliggende foretakene.

Nedgangen er størst ved Helgelandssykehuset, hvor andelen vakter med mulige lovbrudd har falt fra 5,3 prosent i 2019 til 3,1 prosent i fjor.

Også ved Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge har andelen falt. Det er imidlertid uklart hva koronapandemien har hatt å si for utviklingen, og det regionale helseforetaket henviser i så måte til hvert enkelt sykehus.

Årsaken til at helseforetakene bruker begrepet «mulige arbeidsmiljølovbrudd» er at det kan være lokale avtaler med unntak fra reglene i loven som ikke er registrert, med den følge at det fremkommer flere lovbrudd enn det faktisk er snakk om.

Etterlyser tall

NTB har bedt de fire regionale helseforetakene om en oversikt over antallet mulige lovbrudd i 2020. Foreløpig foreligger tall fra to av dem.

I 2019 var det samlet i de fire helseforetakene en halv million mulige brudd på arbeidsmiljøloven i helsevesenet. Men foreløpig vet ikke regjeringen hvordan utviklingen var i pandemiåret 2020 nasjonalt.

– Jeg synes det er underlig at helseministeren ikke har den oversikten. Det bør være enda viktigere nå å vite hvordan det går med de ansatte i helsevesenet vårt under koronaen, sier Arbeiderpartiets helsepolitiker Tellef Inge Mørland til NTB.

Han stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmål om saken før jul.

«Helse- og omsorgsdepartementet har ikke detaljert oversikt over de etterspurte opplysningene, og det har ikke vært mulig å innhente dette innenfor gjeldende frister for besvarelse,» var svaret han fikk sist uke.