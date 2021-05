Vaksinekampen tilspisser seg før fase 2

By mot land. Ung mot voksen. Lærer mot kontoransatt. Interessemotsetninger virvles opp på nytt når befolkningen under 45 år skal vaksineres.

En sprøyte med covid-19-vaksine fra Pfizer. Om ikke lenge er Norge klar til å starte vaksinering av de under 45 år. Foto: Berit Roald / NTB

NTB-Johan Falnes

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er flere ting som er oppe i luften, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun venter nå på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) om fase 2 av vaksineringen mot covid-19 i Norge.

Fase 1 er vaksineringen av befolkningen over 45 år og voksne over 18 år med underliggende sykdom. I neste fase, som ennå ikke har begynt, er det de under 45 år som skal få vaksine.

Det har utløst en rekke nye spørsmål om hvem som skal prioriteres først.

– Det er ikke så lenge til vi skal komme med beslutninger rundt dette, sier statsministeren.

Alderspyramide

Ifølge avdelingsdirektør Line Vold i FHI blir det gjort vurderinger langs tre akser.

Den første aksen er alder. Et hovedspørsmål er da hvilken rekkefølge folk skal vaksineres i når man kommer under 45 år. Ett alternativ er å fortsette som i dag, det vil si begynne med de eldste og så gå trinnvis nedover i alder. Et annet alternativ er å «snu pyramiden», det vil si begynne fra 18 år eller 16 år og så vaksinere oppover i alder.

– Vi ser på litt ulike modeller for hvordan vi kan optimalisere effekten av vaksinene, sier Vold.

Hun trekker frem Danmark som eksempel. Der har de begynt å vaksinere i begge ender samtidig. Fredag kunne VG melde at FHIs egne analyser tyder på at nettopp en slik blanding lønner seg.

Fordelen med å prioritere de eldste er at disse har størst risiko for alvorlig sykdomsforløp og død.

Men unge har mer sosial kontakt.

– De har liten risiko for alvorlig sykdomsforløp. Men vi må se på om vaksinering av denne gruppen kan være hensiktsmessig med tanke på det totale smittetrykket, forklarer Vold.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har presset statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget om vaksinering av lærere. Foto: Lise Åserud / NTB

Geografisk skjevfordeling

Et annet spørsmål FHI har oppe til vurdering, er den geografiske fordelingen av vaksinene i fase 2.

– Per nå er det sånn at noen kommuner får 20 prosent mer vaksine enn de ville fått ved en fordeling bare etter populasjon og aldersgrupper, sier Vold.

– Så ser vi nå på om vi kan vinne noe på å målrette enda mer.

Oslo har gjentatte ganger bedt om å bli prioritert enda høyere i vaksineringen, ettersom hovedstaden i lang tid har hatt høyere smittetrykk.

Men det kan også være aktuelt å prioritere andre kommuner, ifølge Vold.

– Her må vi se på hvilken effekt målrettingen så langt har hatt.

Yrkesgrupper

Den tredje aksen i FHIs vurderinger er yrkesgrupper. I fase 1 er helsepersonell blitt prioritert, men i fase 2 vil FHI også vurdere om andre som jobber i samfunnskritiske funksjoner, skal rykke frem i vaksinekøen.

I tillegg kan barnehageansatte og lærere blir prioritert. Verdens helseorganisasjon (WHO) har allerede anbefalt å prioritere lærere for å kunne holde skolene åpne.

– Det er flere yrkesgrupper som med god grunn mener de bør prioriteres i vaksineløpet videre, fastslår Vold.

Lærerkrangel

Spørsmålet om vaksinering av lærere er allerede blitt sterkt politisert, og i Stortinget har Arbeiderpartiet to uker på rad brukt spørretimen til å presse regjeringen i saken.

Men Ap har ikke selv noen fasit på nøyaktig hvor høyt lærere skal prioriteres.

– Det er ikke vi som kan svare på hvilke grupper som da skal flyttes ned. Det må FHI ha oversikt over, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Kritikken gjør Solberg mektig irritert. Hun påpeker at FHI nå jobber for fullt med nøyaktig de vurderingene Ap etterlyser.

– Ap er høye og mørke på dette uten at de egentlig har et svar, sier statsministeren.