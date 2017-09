Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han tåler å få kritiske spørsmål om hvordan han har plassert sin formue.

– Jeg er den jeg er, og jeg har aldri lagt skjul på at jeg har arvet mine besteforeldre og foreldre. Den formuen skal jeg ivareta på forsvarlig vis og svare på spørsmål om, sa Støre da han stilte til partilederutspørring i Dagbladets valgbod torsdag.

De siste dagene er det blitt reist flere spørsmål om etikkvurderingene knyttet til hvor Støre har investert sin formue. Ap-lederen fremholder at han har foretatt en passiv investering som håndteres av profesjonelle forvaltere.

Drittpakke?

– Jeg har oppgitt dette til punkt og prikke i henhold til Stortingets regelverk. Og jeg kommer aldri til å klage på at det blir stilt spørsmål om meg som person, sier Støre.

På spørsmål fra NTB om i hvor stor grad de stadige spørsmålene om Støres privatøkonomi har skadd Arbeiderpartiets valgkamp, svarer han:

– Jeg håper den ikke gjør det. Vi er rundt og snakker politikk. Jeg har gitt, og vil gi, svar på spørsmål om min økonomi, jeg har ikke noe å skjule, sier Ap-lederen.

– Er dette en drittpakke?

– Det ordet vil ikke jeg bruke.

100 timer igjen

De siste 100 timene av valgkampen skal Støre bruke til to partilederdebatter og en rekke valgkamparrangementer ulike steder i Norge.

Valget 2017 vil trolig bli husket best for Aps svalestup på meningsmålingene, fra rundt 36 prosent ved årsskiftet til rundt 27 prosent i dag.

– Vi er ikke i mål på meningsmålingene, for den endelige kommer på mandag. Da tror jeg vi kommer til å se at vi vil gjøre et bedre valg enn vi har sett til nå, sier Støre og viser særlig til skolevalget, der Ap ifølge ekspertene gjorde et godt valg.

– Jeg skal stå på frem til mandag. Denne valgkampen har vært intens og spennende, og mange velgere bestemmer seg sent. Det er en mulighet for Ap til å nå velgerne, og det har jeg ambisjoner om å vise at vi kan gjøre, sier Ap-lederen.

– I Oslo blir nå Ap «spist» av småpartiene på venstresiden. Har du tatt Ap for langt mot sentrum?

– Aps politikk er godt fundert i vedtakene på vår landsmøte, svarer Støre, men legger til at årets valg viser tendenser til proteststemmer, der enkeltsaker trekker tradisjonelle Ap-velgere mot andre partier.

– Men når det nærmer seg valget, spør velgerne seg hvordan dette skal henge sammen og hvem som har en sammenhengende politikk, lyder analysen fra Ap-lederen.

Under utspørringen fikk Støre også spørsmål om han kommer til å gå inn for et forbud mot atomvåpen dersom han blir statsminister.

– Hvis vi skal få driv i nedrustningsprosessen, så må vi ha målet om forbud som sluttprodukt. Slike våpen er ekstremt farlige. Norge skal være en pådriver for nedrustning med forbud som mål, lover Støre.