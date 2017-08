Selv statsminister Erna Solberg er overrasket over de gode resultatene.

I en måling utført av Norstat på vegne av NRK raser Arbeiderpartiet ned 4,6 prosent fra forrige måling. Med en oppslutning på 24,4 prosent, er ikke partiet lenger Norges største parti. For første gang siden 2013 blir Ap forbigått av Høyre med en oppslutning på 25,7 prosent.

Holder resultatet til valget vil det være første gang på nesten hundre år at Høyre er større enn Arbeiderpartiet på Stortinget.

Glede og skuffelse

– Det hadde jeg ikke trodd. At vi er størst, har vel ikke skjedd siden våren før valget 2013. Det er veldig hyggelig. Men det fortsatt valg 11. september, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er selvsagt ikke like fornøyd.

– At bare halvparten av våre velgere fra 2013 peker på Arbeiderpartiet nå, tror jeg sier noe om hva oppgaven vår er: vi må nå de velgerne, sier Støre til NRK.

– Jeg skal brette ermene opp enda mer. Dette er for lave tall, vi skal ha de tallene opp, sier Støre.

Det samme mantraet gjengir Aps nestleder Hadia Tajik sekunder etter hun har avsluttet BAs spørretime på Litteraturhuset tirsdag kveld.

– Dette er ikke en måling vi ønsker som valgresultat. Samtidig går disse meningsmålene opp og ned. Det er vanskelig å si hvorfor vi går tilbake, men vi skal i hvert fall brette opp ermene de neste 13 dagene, sier Tajik til Bergens Tidende.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Vil vekke velgerne som sitter på gjerdet

I BTs måling publisert 24. august går også Ap tilbake, selv om partiet opprettholder posisjonen som landets største parti. Til BT uttalte partileder Støre at det er hardt arbeid som vil skaffe større oppslutning enn målingen på 27,3 prosent.

– Arbeide enda hardere. Det er grepet. Vi har et godt program som er tilpasset behovene Norge har, og det kommer vi til å holde fast ved. Vi ser at mange av dem som stemte på oss i 2013 sitter på gjerdet. Den viktigste oppgaven nå er å få vekket dem, komme i kontakt med dem og få fortalt at mye står på spill, sa Støre.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Borgerlig flertall, så vidt

Med Venstre tilbake 0,7 prosentpoeng til 3,3 prosent og bare ett mandat på Stortinget, Fremskrittspartiet på 15,0 (+0,8) og KrF frem 0,9 prosentpoeng til 6 prosent – ville det blitt flertall i Stortinget med 85 mandater og knappest mulig flertall de borgerlige dersom dette hadde vært valg.

Også i denne målingen er Miljøpartiet De Grønne (MDG) og SV over sperregrensen. MDG er faretruende nær med en oppslutning på 4,2 prosent (-0,2), mens SV trygger avstanden med en fremgang på 0,6 prosentpoeng til 6,1 prosent. Senterpartiet går også frem – og ender på 10,6 prosent med 1,1 prosentpoeng i økning fra forrige Norstat-måling.

Feilmarginen i Norstat-målingen oppgis til mellom 1,0 og 3,1 prosentpoeng. Det innebærer at endringene både for Ap og Høyre er statistisk signifikante. Målingen er utført i perioden 24.–28. august.