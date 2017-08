Selv statsminister Erna Solberg er overrasket over de gode resultatene. Tirsdag kveld ble det til tider høy temperatur da hun møtte Jonas Gahr Støre til debatt.

I en måling utført av Norstat på vegne av NRK raser Arbeiderpartiet ned 4,6 prosentpoeng fra forrige måling. Med en oppslutning på 24,4 prosent, er ikke partiet lenger Norges største parti. For første gang siden 2013 blir Ap forbigått av Høyre med en oppslutning på 25,7 prosent.

Holder resultatet til valget vil det være første gang på nesten hundre år at Høyre er større enn Arbeiderpartiet på Stortinget.

Glede og skuffelse

– Det hadde jeg ikke trodd. At vi er størst, har vel ikke skjedd siden våren før valget 2013. Det er veldig hyggelig. Men det fortsatt valg 11. september, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er selvsagt ikke like fornøyd.

– At bare halvparten av våre velgere fra 2013 peker på Arbeiderpartiet nå, tror jeg sier noe om hva oppgaven vår er: vi må nå de velgerne, sier Støre til NRK.

– Jeg skal brette ermene opp enda mer. Dette er for lave tall, vi skal ha de tallene opp, sier Støre.

Det samme mantraet gjengir Aps nestleder Hadia Tajik sekunder etter hun har avsluttet BAs spørretime på Litteraturhuset tirsdag kveld.

– Dette er ikke en måling vi ønsker som valgresultat. Samtidig går disse meningsmålene opp og ned. Det er vanskelig å si hvorfor vi går tilbake, men vi skal i hvert fall brette opp ermene de neste 13 dagene, sier Tajik til Bergens Tidende.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Støre til Solberg: – Du vil jo ikke høre

Tirsdag kveld møttes Støre og Solberg til debatt i regi av NRK. Temperaturen økte betraktelig da Ap-lederen uttalte at statsministeren gjør Norge til et kaldere samfunn.

– Erna Solberg er en av få, kanskje den eneste konservative lederen i Europa, som har tatt ytterste høyre inn i regjering. Det åpner for en ordbruk som skaper splid og setter grupper opp mot hverandre. Jeg tror ikke Erna Solberg ser dette, men Norge er forandret. Vi er blitt et kaldere og mindre raust samfunn, og fire år med dette får jammen være nok, sa Støre under en duell mot Solberg på NRK tirsdag kveld.

Statsministeren slo umiddelbart tilbake:

– Jonas stempler den norske befolkningen og sier at de har gjort Norge til et kaldere samfunn. Det må jo være noe bra i dette landet når vi er verdens lykkeligste land. På spørsmål om du ville følt uro hvis din datter eller sønn valgte å gifte seg med en innvandrer – er det stadig færre som sier at de er urolig for det, sa Solberg.

– Jeg har ikke stemplet befolkningen. Men du er ansvarlig for regjeringen. En statsråd som reiser til Sverige for å skape og spre frykt. Det er nedrig politikk, Solberg, sa Støre.

– Det er din politikk jeg kritiserer, ikke folket

Mot slutten av runden om Norge er blitt et kaldere samfunn, steg temperaturen mellom de to duellantene.

– Din politikk kan føre oss i feil retning, og da må vi si fra. Men jeg tror ikke Solberg ønsker å lytte, for hun ser ikke dette, sa Støre.

– Du stempler norske folk som kaldere, gjentok Solberg.

– Du retter baker for smed. Jeg har ikke stemplet befolkningen, men jeg gir uttrykk for en uro, sa Støre.

– Jeg syns norske folk skal gi deg beskjed 11. september om at det ikke er blitt et kaldere samfunn, sa Solberg.

– Du har ansvaret, ikke skyld på det norske folk. Det er din politikk jeg kritiserer, ikke folket, sa Støre.

Vil vekke velgerne som sitter på gjerdet

Tirsdag kveld publisert TV 2 også en fersk måling. Der er Arbeiderpartiet hårfint større enn Høyre i meningsmålingen som Kantar TNS har utført. Ap går tilbake 0,8 prosentpoeng fra mandagens TV 2-måling til 25,7 prosent. Samtidig øker Høyre med 0,9 prosentpoeng til 25,1 prosent.

I BTs måling publisert 24. august går også Ap tilbake, selv om partiet opprettholder posisjonen som landets største parti. Til BT uttalte partileder Støre at det er hardt arbeid som vil skaffe større oppslutning enn målingen på 27,3 prosent.

– Arbeide enda hardere. Det er grepet. Vi har et godt program som er tilpasset behovene Norge har, og det kommer vi til å holde fast ved. Vi ser at mange av dem som stemte på oss i 2013 sitter på gjerdet. Den viktigste oppgaven nå er å få vekket dem, komme i kontakt med dem og få fortalt at mye står på spill, sa Støre.