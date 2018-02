Kong Harald holdt en varm og nær tale for de britiske gjestene sine, men også med innslag av sin tørre humor. Prins William dro til med norsk hilsen.

Prins Harry og hertuginne Kate er i Norge denne uken, og torsdag holdt vertskapet middag til deres ære på Slottet. Det satte de pris på.

– Vi ar veldi glaa for vairer ee Norga, gliste prins William til latter fra gjestene da han åpnet sin takketale.

Da hadde først kong Harald åpnet sin tale med å si at det er med stor glede han og dronningen ønsker hertugparet velkommen til deres første offisielle besøk her i landet.

– Dere er familie. Og det gjør dette besøket veldig spesielt – for dronningen og meg, og for oss alle, sa kong Harald.

Han fortsatte med å beskrive hvordan britisk og norsk kongefamilie er uløselig bundet sammen, med blodsbånd og felles historie, tross geografisk avstand.

– Ganske mange ganger opp gjennom historien har våre familier og nasjoners veier møttes, sa kongen.

Lise Åserud, NTB scanpix

«Love actually»

I talen kom kongen med flere populærkulturelle referanser.

– Når jeg skal sammenligne Norge med Storbritannia, blir jeg fristet til å sitere en replikk fra filmen «Love Actually»: Vi er kanskje et lite land, men vi er også et stort et, sa kongen.

Sitatet er hentet fra 2003-filmen der Hugh Grant spiller statsminister og står for de nevnte ordene.

Han snakket også om gjensidig interesse for hverandres kultur.

– Jeg har fått med meg at norsk musikk og litteratur også er populært i Storbritannia? «Norwegian Wood» av Lars Mytting ble en stor hit i 2016. Hvem ville trodd at en bok om å hogge, stable og tørke ved ville bli en bestselger i Storbritannia?

Brexit

I talen streifet kongen også så vidt innom hovedpoenget med besøket fra Storbritannia. Det er viktig for dem å signalisere til viktige handelspartnere og allierte at de fremdeles er medlem av Europa, selv om de har stemt for brexit.

– Jeg håper vi vil klare å opprettholde vårt nære og brede samarbeid også når Storbritannia trekker seg ut av EU, sa kong Harald

Mot slutten av talen roste kongen sine britiske familiemedlemmer og sa at han er imponert over måten de støtter dronning Elizabeth på:

– Dronningen og jeg vet fra egen erfaring hvor verdifullt det er å jobbe sammen med den yngre generasjon og hvor viktig det er å støtte hverandre i dette ganske så uvanlige yrket vi har.

Kongekrabbe

Prins William og hertuginne Kate fikk en variert meny torsdag kveld, og som vanlig serveres noe av det beste Norge kan by på. Forretten er kongekrabbe og avokadorull, med potetchips og yuzumajones. Sistnevnte er majones tilsatt en japansk sitrusfrukt.

Neste rett er posjert kveite, etterfulgt av løk- og soppterte med trøffel og sennepssaus.

Til dessert blir det lakris cremeux med blodappelsin og yoghurtsorbé, som høres ut som en usedvanlig spennende smakskombinasjon.