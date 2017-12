Tre menn i 20-årene er pågrepet i Oslo, mistenkt for et seksuelt overgrep i byen natt til andre juledag. De skal avhøres tirsdag.

– Vi fikk en telefon fra et vitne klokken 1.23. Han fortalte at en kvinne var blitt utsatt for et seksuelt overgrep i en leilighet i Ullevålsveien, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at politiet var raskt på stedet og pågrep tre menn i 20-årene.

– De ble kjørt til arresten, mens den kvinnelige fornærmede, også i 20-årene, er kjørt til legevakten, sier Ullsand.

De tre mennene skal i avhør i løpet av tirsdag kveld eller ettermiddag. Politiet har også avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet.

Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet foreløpig ikke å gå ut med flere detaljer om hendelsen.