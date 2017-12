Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla, førstenestleder i LO Peggy Følsvik og byråd i Oslo Rina Mariann Hansen er blant 736 som nå tar et oppgjør med seksuell trakassering i fagbevegelsen.

Se lenger ned i saken for å lese et utvalg av de kvinnelige tillitsvalgtes historier, samt deres underskrifter.

Vi er medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i norsk fagbevegelse. Vårt engasjement i fagbevegelsen er utrettelig og våre hjerter brenner for rettferdighet og frihet for alle mennesker. Nå krever vi solidaritet og handling fra våre kamerater.

Takket være fagbevegelsen og kvinnebevegelsen har kvinner oppnådd de rettigheter vi har i dag. Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi fortsatt en lang vei å gå til vi har full likestilling og deltagelse for alle, og vi må starte i egne rekker. Vi vil med dette oppropet ta et oppgjør med den ukulturen og sexismen som finnes i hele samfunnet. Vi vil plassere skam og skyld der den hører hjemme – hos overgripere og de som beskytter dem.

I oppgjør med seksuell trakassering hviler et særskilt ansvar på fagbevegelsen. Sexisme og seksuell trakassering hemmer dessverre også kvinners frihet i fagbevegelsen. Historiene er for mange til at vi kan- lukke øynene.

Frihet fra seksuell trakassering er #ikketilforhandling. Vi oppfordrer både store og små forbund og alle hovedsammenslutninger til å innføre tiltak for å motvirke seksuell trakassering: