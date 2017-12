En mann på 30 år fra Oslo er tiltalt for å ha delt rundt 15.000 bilder og 2500 filmer som viser seksuelle overgrep mot barn.

Mannen er tiltalt for i perioden fra 27. november 2011 til 20. juli 2016 å ha brukt flere forskjellige datamaskiner i sin leilighet i Oslo til å dele overgrepsbilder og filmer via et fildelingsnettverk.

130 timer

Bildene og videoene var ifølge tiltalen av seksuelle overgrep mot barn. Mannen skal ha lastet ned disse fra forskjellige nettsteder.

Til sammen fant politiet cirka 15.000 bilder og 2500 filmer med en samlet lengde på 130 timer på mannens datamaskiner.

Spedbarn

På chatten til fildelingsnettverket han benyttet, skal han også ha diskutert seksuelle overgrep mot barn og blant annet gitt uttrykk for at han selv hadde hatt seksuell omgang med blant annet et spedbarn.

Han skildret grove seksuelle overgrep mot flere barn og overlot disse skildringene til andre medlemmer på fildelingsnettverket, heter det i tiltalen.